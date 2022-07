VfL Bochum: Villis: "Wollen in Beine und Steine investieren"

Im Gespräch mit der WAZ spricht der Vorstandsvorsitzende des VfL Bochum, Hans-Peter Villis, über finanzielle Möglichkeiten, Trainer Reis und den scheidenden Sebastian Schindzielorz.

Der VfL Bochum bereitet sich intensiv auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga vor und befindet sich derzeit im Trainingslager in Gais/Bruneck in Südtirol. Vor Ort ist auch der Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Villis. Im Gespräch mit der WAZ beantwortete er drängende Fragen der Fans zu Trainer Thomas Reis, Transfers und dem scheidenden Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz. Den kompletten WAZ-Livetalk mit den Kollegen finden Sie hier.

Zum Einstieg der Fragerunde ging es direkt um den Stand der Verhandlungen mit Trainer Thomas Reis. Der laufende Vertrag ist nur noch für die kommende Saison gültig. "Wir wollen ihn langfristig an den Verein binden", gibt Villis das klare Ziel vor. "Es hat schon viele gute Gespräche gegeben. Wir haben aber noch Zeit und keinen Druck." Ob es bis zum Saisonstart zu einer Verlängerung kommt, hänge natürlich auch von Reis ab. "Wir werden eine Lösung finden, da bin ich mir sicher", ist der 64-Jährige zuversichtlich.

Innenverteidiger soll kommen

Eine Lösung soll es auch noch für die dünn besetzte Innenverteidigung geben. Nach der Verpflichtung von Ivan Ordets waren die Fans wissbegierig, was für Transfers in diesem Sommer noch zu erwarten seien: "Wir sind intensiv dabei, uns weiter zu verstärken und haben die Flexibilität, um weitere Spieler zu verpflichten." Das Budget sei im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent von 26 auf 30 Millionen Euro erhöht worden.

Allerdings könne nicht alles in neue Spieler investiert werden. "Nach elf Jahren in der Zweiten Liga müssen wir sehen, dass wir uns kontinuierlich in der Ersten Liga etablieren." Vor allem die Corona-Krise wirke sich auf den Handlungsspielraum der Verantwortlichen aus. "Wir haben Gott sei Dank Geldmittel bekommen, die müssen wir aber irgendwann auch wieder zurückzahlen."

"Bleiben anne Castroper"

Außerdem müsse auch in die Infrastruktur von Stadion und Nachwuchsleistungszentrum investiert werden. Villis spricht dabei von einem neuen Trainingsplatz und Umkleidekabinen. Es gebe eine endlose Liste für das in die Jahre gekommene Ruhstadion, was aber nicht hieße, dass das Geld nicht auch in den Kader fließen werde: "Wir wollen in Beine und Steine investieren."

Eine Sorge konnte der Vorstandsvorsitzende den VfL-Anhängern dabei direkt nehmen: Einen Umzug des Stadions schließt Villis kategorisch aus. "Wir fühlen uns wohl 'anne' Castroper und wollen auch da bleiben." Einer, der nicht über das Jahr hinaus bleiben wird, ist Sebastian Schindzielorz - was Villis sehr bedauert.

Villis schmerzt Abgang von 'Sesi'

"Sesi hat von uns die Chance bekommen, in seinem Verein Geschäftsführer zu werden. Er hat sich in den letzten viereinhalb Jahren super entwickelt. Das war ja der Grund, dass wir weiter mit ihm arbeiten wollten." Dass Schindzielorz angeblich eine angemessene Wertschätzung vermisst habe, kann Villis daher nicht nachvollziehen. "Wir haben ihn immer unterstützt und finden es sehr schade, dass er geht."

Finanzielle Gründe könnten es demnach nicht sein: "Das Angebot ist wettbewerbsfähig." Seinen bis zum Ende des Jahres gültigen Vertrag werde der 43-Jährige noch erfüllen, davon geht Villis fest aus. Die Nachfrage von potenziellen Nachfolgern sei aber jetzt schon groß: "Hierbei lassen wir uns aber wie immer genügend Zeit, um einen geeigneten Kandidaten zu finden." Es werde sich sowohl intern als auch extern umgeschaut.

Bis dahin gelte es, den VfL Bochum für die Fußball-Bundesliga konkurrenzfähig zu machen und das Saisonziel zu erreichen, auch wenn die finanziellen Möglichkeiten eingeschränkt seien: "Wir haben es immer verstanden, durch unseren Zusammenhalt in der Liga zu bleiben und ich bin der festen Überzeugung, dass uns das auch in diesem Jahr gelingen wird."