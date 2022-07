Am 22.7. spielt der FC Schalke 04 bei den Freunden von Twente Enschede. Auch viele niederländische Fans wollen das Spiel sehen. Jetzt hat sich der Verein bei ihnen entschuldigt.

Nicht nur der FC Schalke 04 hat seinen Online-Ticketverkauf umgestellt und zur kommenden Saison ein neues Bestellsystem implementiert. Auch der niederländische Klub Twente Enschede hat das getan - und offenbar nicht mit dem großen Andrang für das Freundschaftsspiel gegen die Königsblauen am 22.7.22 um 20.00 Uhr im Stadion „De Grolsch Veste“ gerechnet. Die Generalprobe ist jedenfalls zunächst ordentlich danebengegangen. Jetzt hat sich der Klub aus der Eredivisie bei seinen Fans entschuldigt.

30.205 Zuschauer passen in das Stadion in der Grenzstadt Enschede hinein. Und offenbar wollen viele Anhänger der „Tukkers“ das Freundschaftsspiel gegen die Königsblauen sehen. Jedenfalls haben diese das neue Bestellsystem zum Absturz gebracht. Das berichtet Twente Enschede auf seiner Homepage. „Die Bestellung von Eintrittskarten für das Freundschaftsspiel FC Twente – Schalke 04 hat am Dienstag begonnen. Dies lief aufgrund einer Kombination aus großem Andrang am ersten Bestelltag und der Implementierung des neuen Ticketsystems nicht gut“, schrieb der Verein. „Zudem verging zwischen der Bekanntgabe der Karteninformationen und dem Beginn der Kartenbestellung zu wenig Zeit. Dadurch konnte nicht jeder Unterstützer rechtzeitig Tickets in seiner Wunschbox kaufen. Das hätte anders sein müssen.“

Der Hintergrund: Dauerkarteninhaber von Twente Enschede können das Spiel gegen den befreundeten Klub aus Gelsenkirchen kostenlos besuchen. Sie müssen sich aber über das Ticketsystem einmalig neu registrieren. Das habe der Verein offenbar nicht gut kommuniziert. Die Fans bekommen dann für das Spiel eine Karte zugeteilt. Sie können dabei nicht unbedingt auf ihrem angestammten Platz sitzen, da Enschede für die Anhänger der Knappen die Seite gegenüber der Ultrabewegung „VAK-P“ vorgesehen hat.

Aus diesem Grund hat Twente sogar den freien Vorverkauf über die Homepage verschieben müssen. Tickets für das Spiel kosten auf den regulären Tribünen 15 Euro (Erwachsene) und 10 Euro (Jugendliche bis 18 Jahre). Karten für die Diekman-Tribüne sind für 20 Euro erhältlich. Anders als sonst üblich, können aber alle Anhänger die Karten kaufen, eine ClubCard-Pflicht besteht nicht. Zunächst werden nur Karten für die unteren Ränge verkauft. Sind diese voll, werden auch die oberen Blöcke geöffnet.

Der Verkauf für die Blöcke für die Schalke-Fans läuft direkt über den S04. Dieser hat seine Kontingente für das Spiel noch nicht freigeschaltet.