Schalke: So erklärt Trainer Kramer die Niederlage gegen Meppen

Der FC Schalke 04 unterliegt im Testspiel gegen den SV Meppen mit 1:3. Das sagt Trainer Frank Kramer zu der ersten Niederlage der Bundesliga-Vorbereitung.

Am Freitagabend gönnten sich die Profis des FC Schalke 04 noch einen Mannschaftsabend. Von der Tribüne verfolgten sie das zweite von drei Konzerten des Sängers Ed Sheeran, viele ließen die S04-Fans über Fotos auf Instagram daran teilhaben. Am anschließenden Samstagnachmittag waren Profis und Fans des Bundesliga-Aufsteigers aber nicht mehr so gut gelaunt. Mit 1:3 (1:2) unterlagen sie in einem Testspiel dem Drittligisten SV Meppen - die erste Niederlage in der vierten Vorbereitungspartie.

Diese Niederlage lag nicht daran, dass seine Spieler nicht ausgeschlafen gewesen seien, erklärte Trainer Frank Kramer. Das harte Programm der ersten drei Trainingswochen habe eben Spuren hinterlassen. Und der SV Meppen, dessen Saisonstart bevorsteht, sei nun einmal konditionell etwas weiter.

Kramer formulierte das so: "Man hat gesehen: Nach drei Wochen Vorbereitung fehlt bei uns die Frische. Das merkt man an der Präzision, der letzte Meter zum eigenen Tor fehlt ebenso wie der letzte Meter vor dem gegnerischen Tor. Wir haben drei Chancen allein in der ersten Halbzeit hergegegeben, das müssen wir besser verteidigen." Er habe seine Mannschaft schon auf die körperliche Fitness des Gegners vorbereitet: "Ich habe gesagt: Unsere Beine sind schwer - es kommt aber ein Drittligist mit viel Power, wir müssen da alles reinschmeißen."

Schalke begann vor 3000 Zuschauern im ausverkauften Parkstadion nicht herausragend, aber doch ordentlich. Dominick Drexler erzielte in der 31. Minute das zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:0. In den 14 Minuten bis zur Pause kamen die Gäste zu drei großen Chancen, Marvin Pourie (36.) und Luka Tankulic (43.) nutzten zwei davon. David Blacha (59.) ließ mit einem Fernschuss gar das 3:1 für Meppen folgen. Danach war das Spiel gelaufen, von Schalke kam nicht mehr viel.

"Es wird Zeit, dass wir ins Trainingslager kommen, um die Feinabstimmung in Defensive und Offensive arbeiten zu können", lautete Kramers Resümee. Nach einem trainingsfreien Sonntag geht es für die Schalker am Montag nach Mittersill in den Kitzbüheler Alpen.