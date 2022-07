Vor dem Trainingslager: VfL Bochum unterliegt im Testspiel gegen Zweitligisten

Der VfL Bochum unterliegt im letzten Test vor dem Trainingslager dem SC Paderborn mit 0:2 (0:1). Die Reis-Elf lag zum vierten Mal in Folge mit 0:1 hinten.

Für den SC Paderborn war es die Generalprobe, für die Bochumer um Trainer Thomas Reis der letzte Härtetest vor dem Trainingslager in Südtirol, in das der VfL am Sonntag reisen wird. Beide Mannschaften begannen munter. Der VfL Bochum presste sehr früh, aber die Paderborner zeigten sich ballsicher und hatten die erste große Chance der Partie. Rückkehrer Stafylidis, der wenige Tage nach seinem endgültigen Wechsel in der Startelf stand, verlor den Ball an der Mittellinie an Sirlord Conteh. Der raste aufs Tor zu, fand den mitgelaufenen Obermair, doch der scheiterte an Bochum-Keeper Manuel Riemann (6.).

In der Folge kamen die Paderborner immer gefährlicher ins Spiel, hatten noch gute Chancen zu verzeichnen durch Conteh (7.), Leipertz (28.) und Florent Muslija (31.). Bochum kam seltener zum Abschluss. Takuma Asanos Schuss aus kurzer Distanz wurde geblockt (12.). Der SC Paderborn ging aber letztendlich fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff durch einen verwandelten Foulelfmeter von Muslija in Führung. Es ist das vierte Mal im vierten Testspiel, dass der VfL zurückliegt, zum dritten Mal in Folge zur Pause, nachdem Paderborns Keeper Jannik Huth einen Schuss von Cristian Gamboa parieren konnte.

VfL erste Halbzeit: Riemann - Gamboa, Masovic, Lambropoulos, Stafylidis - Förster, Losilla - Holtmann, Stöger, Asano - Hofmann. Riemann - Gamboa, Masovic, Lambropoulos, Stafylidis - Förster, Losilla - Holtmann, Stöger, Asano - Hofmann. VfL zweite Halbzeit: Grave - Gamboa (62. Tolba), Oermann, Masovic, Stafylidis (62. Bonga) - Goralski, Losilla - Zoller, Stöger (62. Osterhage), Antwi-Adjej - Ganvoula. Tore: 1:0 Muslija (41., Foulelfmeter), 2:0 Heuer (58.)

Zur Pause wechselte Reis gleich sechs Mal und so kam auch Jacek Goralski zu seinem Debüt. Aber die Bochumer, mit neuer Offensive, suchten den Weg nach vorne. Silvere Ganovula (48.) und Simon Zoller (51.) scheiterten jedoch mit ihren Versuchen. Das Tor gelang wieder dem Zweitligisten, der nächste Woche zuhause auf den Karlsruher SC trifft: Jannis Heuer stand nach einer Ecke frei im Strafraum und verwandelte zum 2:0 (58.). Bei diesem Spielstand blieb es dann letztendlich auch bis zum Ende.

Wie schon erwähnt: Der VfL Bochum reist am Sonntag ins Trainingslager nach Südtirol. Am Samstag hat die Mannschaft frei. Der nächste Test ist dann am Mittwoch gegen US Lecce.