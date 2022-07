FC Schalke: Gutes Omen - So schlugen sich die Zweiliga-Meister

Seit der Saison 2008/09 erhält der Erstplatzierte der 2. Bundesliga eine Meisterschale. Oft war diese ein Glücksbringer - auch für den FC Schalke?

Auf die Meisterschale in der Fußball-Bundesliga muss der FC Schalke seit 1958 warten. Daher waren die Bilder mit der Meisterschale der Zweiten Liga Balsam für die königsblaue Fan-Seele - und auch ein gutes Omen für die kommende Saison.

Denn die Platzierungen der erstplatzierten Aufsteiger machen durchaus Hoffnung (s. Infokasten). Seit der Saison 2008/09 hat die DFL eingeführt, dass auch der Meister der 2. Bundesliga eine Trophäe erhalten soll. Der SC Freiburg durfte die liebevoll "Radkappe" getaufte Schale als erster Verein in die Höhe recken.

Platzierung bisheriger Zweiliga-Meister: 2008/09: SC Freiburg, Platz 14 2009/10: 1.FC Kaiserslautern, Platz 7 2010/11:Hertha BSC[/b], Platz 16 (Abstieg) 2011/12: SpVgg Greuther Fürth, Platz 18 (Abstieg) 2012/13: Hertha BSC, Platz 11 2013/14: 1.FC Köln, Platz 12 2014/15: FC Ingolstadt, Platz 11 2015/16: SC Freiburg, Platz 7 2016/17: VfB Stuttgart, Platz 7 2017/18: Fortuna Düsseldorf, Platz 10 2018/19: 1.FC Köln, Platz 14 2019/20: Arminia Bielefeld, Platz 15 2020/21: VfL Bochum, Platz 13

Der FC Schalke ist der insgesamt elfte Titelträger - Freiburg, der 1. FC Köln und Hertha BSC bereits jeweils zweimalig. Damit ist die Mannschaft von Neu-Trainer Frank Kramer dem Ziel Klassenerhalt bereits vor Beginn der Saison schon einen kleinen Schritt näher gekommen - wenn man der Statistik Glauben schenken darf.

Nur zwei Zweitliga-Meister mussten direkt nach dem Aufstieg wieder absteigen. Hertha verlor 2011/12 in der Relegation gegen den Drittplatzierten des Unterhauses, Fortuna Düsseldorf, Greuther Fürth wurde in der darauffolgenden Spielzeit Tabellenletzter. Eine gute Quote: Elf von 13 Titelträgern haben sich in der Bundesliga halten können.

Die Durchschnittsplatzierung lag dabei ungefähr bei Platz zwölf. Die besten Spielzeiten lieferten Freiburg, der VfB Stuttgart und der 1. FC Kaiserslautern - jeweils Platz sieben. Ein Tabellenplatz irgendwo dazwischen würde jeder Schalke-Verantwortliche und -Fan vermutlich direkt unterschreiben.