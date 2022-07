Schalke: Berater von Premier-League-Stürmer bestätigt S04-Interesse

Der FC Schalke 04 interessiert sich offenbar für einen Offensivmann aus der Premier League. Das hat dessen Berater bestätigt.

Zehn Profis hat der FC Schalke 04 in diesem Sommer bereits verpflichtet. Mit Cedric Brummer und Maya Yoshida holten die Königsblauen zuletzt zwei Abwehrspezialisten, ein defensiver Mittelfeldspieler steht ebenfalls noch auf der Liste von Sportdirektor Rouven Schröder.

Doch offenbar schauen sich die Königsblauen auch nach Verstärkung für die Offensivabteilung um. Ein Kandidat ist Abdallah Sima. Das berichteten englische Medien. Der 21 Jahre alte Senegalese steht derzeit bei Brighton & Hove Albion in der englischen Premier League unter Vertrag. Wie sein Berater Daniel Chrysostome gegenüber dieser Redaktion bestätigte, hat Schalke Kontakt zu Simas Management aufgenommen.

Schalke: Viel Konkurrenz im Werben um Sima

Das heißt aber noch lange nicht, dass S04 den Angreifer auch verpflichten wird. Als flexibel einsetzbarer und temporeicher Spieler bringt Sima zwar Qualitäten mit, die der Offensive der Knappen nach dem Abgang von Darko Churlinov abgehen. Allerdings sind auch andere Vereine interessiert an dem 1,88-Meter-Mann, der vergangene Saison leihweise für Stoke City in der englischen zweiten Liga spielte. Laut The Athletic beschäftigen sich SCO Angers aus der Ligue 1 und der belgischen Erstligist Standard Lüttich mit einem Transfer. Demnach soll Angers die besten Aussichten auf eine Verpflichtung haben, da Simas am liebsten nach Frankreich wechseln würde.

Klar ist: Für Schalke käme nur eine Leihe infrage. Simas Arbeitspapier in Brighton läuft noch bis 2025. Sein Marktwert wird von dem Portal transfermarkt.de auf acht Millionen Euro geschätzt - und liegt damit meilenweit über den Möglichkeiten des Revierklubs.

Sima war im vergangenen Sommer von Slavia Prag zu Bright & Hove gewechselt und wurde umgehend an Stoke City weiterverliehen. Aufgrund einer monatelangen Verletzungspause kam er allerdings nur zu neun Einsätzen. Seine Qualitäten konnte der zweifache senegalesische Nationalspieler dabei andeuten: In fünf Einsätzen für Stokes U23 erzielte er vier Treffer.