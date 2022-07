VfL Bochum: Härtetest in Paderborn - Goralski vor Debüt, das sagt Reis

Der VfL Bochum gastiert am Freitagabend (18.30 Uhr) zum Testspiel beim SC Paderborn. Das sagt Thomas Reis im Vorfeld des Duells gegen den Zweitligisten.

In seiner Testspielserie fehlt es dem VfL Bochum bisher an Leichtfüßigkeit. Beim 1:1 gegen Fortuna Sittard am Mittwochabend blieben Glanzmomente selten. Schon zuvor gegen die Außenseiter 1. FC Bocholt (3:1), 1. FC Monheim (1:1) und Wuppertaler SV (2:0) hatte sich der Revierklub phasenweise schwer getan.

Da bedarf es doch einer Leistungssteigerung, um im am Freitagabend (18.30 Uhr) anstehenden Test beim Zweitligisten SC Paderborn zu bestehen. Oder, Thomas Reis? "Wir haben unterschiedlichste Voraussetzungen im Team, das habe ich schon mehrmals betont", erläutert der Cheftrainer mit Blick auf die vielen Spieler, die zu verschiedenen Zeitpunkten ins Training eingestiegen sind. Reis meint aber auch: "Wir sind sicher noch nicht da angelangt, wo wir hin wollen. Trotz ihrer Müdigkeit investieren die Jungs aber alles." Wichtig sei, "dass wir im ersten Pflichtspiel gegen Viktoria Berlin unsere beste Leistung abrufen können".

VfL Bochum: Goralski steht vor Debüt beim Test in Paderborn

Beim 1:1 gegen Sittard feierte Zugang Philipp Förster sein Debüt im Bochumer Trikot. In Paderborn steht die nächste Premiere an: Der ebenfalls neue Jacek Goralski wird nach einigen Tagen im Training erstmals für den VfL auflaufen. Genau wie Konstantinos Stafylidis, der schon letzte Saison leihweise an der Castroper Straße auflief und kürzlich fest von der TSG Hoffenheim verpflichtet wurde. "Beide sind definitiv einsatzfähig", bestätigt Reis. Ausfallen werden hingegen Danilo Soares und Saidy Janko.

So liefen die Testspiele des SC Paderborn bisher: 5:2 Ajax Amsterdam 3:1 Hallescher FC 2:2 SC Verl 2:1 Forward Madison (USA) 3:4 Minnesota United (USA)

Das Duell beim SCP ist für den VfL das zweite innerhalb von 48 Stunden. Insofern ist es nur logisch, "dass wir versuchen, die Spielzeiten gleichmäßig zu verteilen. Wie lange die Spieler jeweils zum Einsatz kommen, wird auch vom Spielverlauf abhängen", erklärt Reis. "Sobald wir im Trainingslager sind, werden die Spielzeiten dann anders verteilt." Am Sonntag geht es für den 48-Jährigen und sein Team nach Südtirol. Dort treffen die Bochumer in der kommenden Woche auf US Lecce und Spezia Calcio. Außerdem stehen vor dem Saisonstart noch Tests gegen Athletic Bilbao und Antalyaspor an.

VfL Bochum: Das denkt Thomas Reis über die neuen Trikots

Sportlich laufen die Vorbereitungen also auf Hochtouren. Und auch neben dem Platz wird derzeit intensiv auf die kommende Saison hingearbeitet. Vor zwei Tagen präsentierte der VfL seine neuen Trikots. Allein am ersten Tag verkaufte der Verein 1500 Stücke - und damit dreimal so viele wie vor einem Jahr. Was Reis über die neuen Trikots denkt? "Sie gefallen mir sehr gut, haben etwas besonderes. Es ist sehr schön, auch bei den Trikotverkäufen in neue Dimensionen vorzustoßen", meint er - ohne seinen Fachbereich, das Sportliche, zu vernachlässigen: "Wichtig ist, dass wir in diesen Trikots weiterhin die Punkte sammeln." mit gp