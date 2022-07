BVB, S04, VfL, MSV, RWE, RWO: So viel kosten die Dauerkarten der Revierklubs

Im großen Dauerkartenvergleich der sechs großen Revierklubs gibt es einige Unterschiede. Eine Übersicht.

Borussia Dortmund

Die teuersten Karten des Reviers bietet Borussia Dortmund an. Die günstigste Sitzplatzdauerkarte kostet stolze 435 Euro. Für eine Kategorie 1 Saisonkarte fallen 805 Euro an. Eine Stehplatzdauerkarte liegt bei 240 Euro. Diese Preise gelten nur für die 17 Bundesligaspiele. Für die Champions League und den DFB-Pokal zahlt ein Dortmund-Fan noch drauf.

VfL Bochum

Wer ein Spiel des VfL im Sitzen beobachten will, zahlt im günstigsten Fall nur 300 Euro, was Bochum zum günstigsten Revierklub der Bundesliga macht, wenn es um eine Sitzplatzdauerkarte geht. Auch im teuersten Fall zahlt ein Bochumer „nur“ 645 Euro. Eine Stehplatzkarte für die 17 Saisonspiele liegt bei 225 Euro, dort ist Schalke günstiger.

FC Schalke

Die günstigste Dauerkarte für einen Sitzplatz kostet auf Schalke 364 Euro. Der Preis für eine Stehplatzdauerkarte liegt bei 190,50 Euro, womit die Schalker günstiger als Dortmund und Bochum sind. Eine Besonderheit gibt es im Vergleich zu den anderen Revierklubs auf Schalke. Dank dem seit vergangener Saison eingeführten Jugendpreis zahlen Schüler, Studenten und Auszubildende bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres deutlich weniger. Die günstigste Sitzplatzdauerkarte kostet dann nur noch 230 Euro und eine Stehplatzdauerkarte 104 Euro.

MSV Duisburg

Die Zebras werden in der kommenden Saison 19 Heimspiele zu bestreiten haben. Die Dauerkartenpreise für diese Spiele gestalten sich wie folgt: Die günstigste Sitzplatzdauerkarte ohne Ermäßigung kostet satte 360 Euro. Der teuerste Sitzplatz für die Spielzeit 2022/23 kostet 570 Euro. Eine Stehplatzdauerkarte kostet 225 Euro. Im Vergleich zu RWO, die eine Liga tiefer spielen und drei Spiele weniger bestreiten müssen, scheint der Preis in Duisburg noch akzeptabel. Allerdings hat der Nachbar aus Essen die dritte Liga zu deutlich günstigeren Preisen im Angebot.

Rot-Weiss Essen

Nach dem Aufstieg in die dritte Liga hat RWE die Preise zwar etwas angezogen, im Vergleich zum Nachbarn aus Duisburg sind die Preise aber sehr kulant. Bei RWE kostet eine Sitzplatzdauerkarte im günstigsten Bereich 256 Euro. Für den besten Platz zahlt ein Fan 416 Euro für die 19 Heimspiele. Eine Stehplatzdauerkarte liegt im Vergleich zu den anderen Teams bei günstigen 160 Euro.

Rot-Weiß Oberhausen

34 Spiele hat RWO in der kommenden Saison in der Regionalliga-West zu bestreiten. 17 davon folglich im Stadion Niederrhein. Eine Sitzplatzdauerkarte kostet im günstigsten Fall 272 Euro. Auf der Haupttribüne steigt der Preis auf bis zu 384 Euro an. Eine Stehplatzdauerkarte kostet 192 Euro und liegt damit über dem Preis für eine Bundesligadauerkarte auf Schalke. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen in allen Kategorien nur 80 Euro für die gesamte Saison.