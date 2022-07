Testspiel: Besonderer Moment für den Lüner SV gegen den BVB

Borussia Dortmund feiert einen 3:1-Sieg in seinem ersten Testspiel der Vorbereitung unter dem neuen Trainer Edin Terzic. Marco Reus saß auf der Bank.

Normalerweise bewegt sich der Lüner SV in der Westfalenliga, dafür verfügt der Sechstligist allerdings über ein schmuckes, kleines Stadion, an einem Park gelegen, in das sich am Dienstag mehrere Tausend Menschen quetschten. Schließlich reiste der Vizemeister an, Borussia Dortmund testete zum ersten Mal in dieser Vorbereitung unter dem neuen Trainer Edin Terzic. Und der BVB gewann 3:1 (1:0).

Viel hatte die Dortmunder Mannschaft allerdings noch nicht gemeinsam mit der Elf, die in der kommenden Saison möglichst den FC Bayern ärgern soll. Immerhin verteidigte Mats Hummels eine Halbzeit lang, Mahmoud Dahoud wurde am Ende eingewechselt. Die Nationalspieler, die im Juni Länderspiele absolviert haben, fehlen noch, sie kehren erst Ende Woche aus ihrem Urlaub zurück.

Reus sitzt auf der BVB-Bank

Mit der Ausnahme von Marco Reus, der Kapitän hat die Vorbereitung bereits begonnen. Der Klub veröffentlichte vor dem Testspiel ein Video, in dem der 33-Jährige schwitzt. Am Abend in Lünen verfolgte er die 90 Minuten auf der Bank. Neben ihm saßen Emre Can, Marius Wolf und Nico Schulz, deren körperlicher Verfassung es nicht zuließ, in Lünen auf dem Platz zu stehen. Torhüter Gregor Kobel, offiziell noch im Urlaub, schaute ebenfalls zu.

BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko leitet die Führung ein

Der BVB mühte sich zunächst ab am Lüner SV, der sich tief in die eigene Hälfte fallen ließ. Nur Youssoufa Moukoko sorgte für etwas Nervenkitzel, der 17-Jährige war es auch, der den ersten Treffer einleitete. Moukoko eroberte den Ball, Prince Aning, 18 Jahre jung, erst in diesem Sommer aus der Jugend von Ajax Amsterdam gekommen, traf zu Führung.

In der zweiten Halbzeit ließen die Kräfte des Sechstligisten nach, auch der ehemalige Profi Marcel Reichwein (36) hatte nicht mehr die Kraft, sich dagegenzustemmen. Es folgten weitere BVB-Tore von Bradley Fink (54.) und Göktan Gürpüz (62.).

Und dann, als sich das Spiel dem Ende entgegen neigte, erlebte der Lüner SV noch einen besonderen Moment. Ayman Annafai nutzte eine Flanke, um den Ball mit dem Kopf über die Linie zu drücken. Kirmestechno schallte aus den Boxen, Anafai hüpfte, ballte die Hände zur Faust. Einmal gegen den BVB getroffen zu haben, das kann der Amateurfußballer jetzt von sich behaupten.