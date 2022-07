Schalke: Matondo und Bozdogan wieder mit im Training

Zwei der sechs Leih-Rückkehrer trainierten an diesem Montag tatsächlich wieder in Gelsenkirchen. Eine Zukunft bei S04 haben sie allerdings nicht.

Beim FC Schalke 04 füllt sich der Trainingsplatz immer weiter. In Can Bozdogan und Rabbi Matondo sind am Montag zwei Profis ins Training eingestiegen, die noch in der vergangenen Saison an andere Klubs verliehen waren. Bozdogan sammelte beim türkischen Spitzenklub Besiktas Erfahrungen, Matondo bei Cercle Brügge in Belgien.

Sportlich planen die Schalker zwar nicht mehr mit dem Duo, doch da noch kein Abnehmer für sie in Sicht ist, starten sie die Saisonvorbereitung zunächst in Gelsenkirchen – denn noch haben beide Profis gültige Verträge bei S04. Matondo ist noch bis Sommer 2023 gebunden, Bozdogan sogar bis 2024.

Auch Marcin Kaminski ist zurück

Ebenfalls zurück auf dem Rasen ist Marcin Kaminski. Der 30 Jahre alte Pole war noch bis Mitte Juni mit der Nationalmannschaft unterwegs und bekam deshalb etwas länger Urlaub als seine Kollegen.

Nicht mit dabei waren neben Marius Lode (29, Belastungssteuerung) auch vier weitere Leih-Rückkehrer. Hamza Mendyl (24) und Levent Mercan (21) sind für Transfergespräche freigestellt, Ozan Kabak (22) und Amine Harit (25) bekommen noch einige Tage Zeit, sich um ihre Zukunft zu kümmern.

