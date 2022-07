Bundesliga: Das sind die wertvollsten Deutschen ohne Verein

Sommerzeit ist Transferzeit. Seit dem 30. Juni sind auch einige erfahrene Profis zum Nulltarif zu haben - darunter zwei ehemalige Profis des VfL Bochum.

Gerade Vereine, die etwas knapper bei Kasse sind, halten derzeit besonders die Augen offen. Denn seit dem 30. Juni sind viele Profis vereinslos und daher ablösefrei zu haben. RevierSport hat die wertvollsten deutschen Profis aufgelistet - darunter zwei ehemalige Profis des VfL Bochum.

Danny Blum | Marktwert: 600 Tausend Euro

Der 31-Jährige zählte zu den Publikumslieblingen beim VfL Bochum. Ausgebildet wurde Blum unter anderem in der Jugendabteilung von Schalke 04. 2019 kam der Flügelstürmer von Eintracht Frankfurt an die Castroper Straße. Insgesamt stand er bislang bei sechs Profivereinen unter Vertrag. Herbert Bockhorn | Marktwert: 800 Tausend Euro

Den zweiten ehemaligen Bochumer in der Rangliste hätten viele Fans gerne weiterhin im VfL-Trikot gesehen. Seine Ausbildung genoss der Rechtsverteidiger bei Werder Bremen. Über den SC Wiedenbrück und Borussia Dortmund II ging es dann nach England zu Huddersfield. Von dort verpflichtete Bochum den Rechtsverteidiger ablösefrei.

Keanan Bennetts | Marktwert: 1 Million Euro

Er galt als großes Talent, als Borussia Mönchengladbach ihn 2018 für 2,25 Millionen Euro aus der U21 von Tottenham Hotspur verpflichtete. Durchsetzen konnte er sich bei den Fohlen allerdings nie. Zwischenzeitlich war Bennets an Ipswich Town nach England ausgeliehen. In drei Jahren am Niederrhein kommt der Mittelfeldspieler nur auf fünf Bundesligaeinsätze mit einer Spielzeit von mageren 46 Minuten.

Lukas Klünter | Marktwert: 1,2 Millionen Euro

Der Verteidiger kann einiges an Erfahrung aufweisen. Insgesamt 77 Bundesligaeinsätze stehen zu Buche. Die meisten absolvierte Klünter für den 1. FC Köln, für den er zuvor ebenfalls in der U19 und der zweiten Mannschaft gespielt hat. 2018 wechselte er für 3 Millionen Euro zum Hauptstadtklubb Hertha BSC, der ihn jetzt ablösefrei ziehen lässt.

Lukas Rupp | Marktwert: 1,2 Millionen Euro

Mit 136 Bundesligapartien ist Rupp der erfahrenste deutsche Profi in dieser Auflistung. Ausgebildet beim Karlsruher SC gelang ihm der Durchbruch bei Borussia Mönchengladbach und dem SC Paderborn. Zwischen den beiden Vereinen wechselte er in der Folge hin und her, ehe er über den VfB Stuttgart 2018 bei der TSG Hoffenheim Fuß fassen konnte. Zuletzt stand er bei Norwich City unter Vertrag.

Loris Karius | Marktwert: 1,5 Millionen Euro

Seine Vita ließt sich äußerst beeindruckend: FC Liverpool, Besiktas Istanbul, Manchester City. Doch wirklich erfolgreich war Karius nur beim FSV Mainz 05, wo er zum Stammtorwart wurde. 2016 wechselte er zum Klopp-Klubb nach England, von wo er unter anderem an Union Berlin ausgeliehen wurde. Durchsetzen konnte er sich nicht, derzeit befindet sich der 29-Jährige auf Vereinssuche.

Jannes Horn | Marktwert: 1,8 Millionen Euro

Der Spitzenreiter der wertvollsten deutschen Profis, die zurzeit ablösefrei zu haben sind, ist mit Horn ein etablierter Linksverteidiger. Ausgebildet wurde er beim VfL Wolfsburg, die 2017 für ihn 4 Millionen vom 1. FC Köln überwiesen bekommen haben. Dort konnte er sich nicht auf Anhieb durchsetzen, wurde an Hannover 96 in die zweite Liga ausgeliehen, war nach seiner Rückkehr 2020 aber zeitweise gesetzt.