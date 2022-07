Schalke: Zukunft von Ko Itakura ist laut Medien geklärt

Nach dem bereits feststand, dass Aufstiegsheld Ko Itakura den FC Schalke 04 verlassen wird, wechselt der Japaner laut Medienberichten zu Borussia Mönchengladbach.

Wenn der FC Schalke 04 das erste Heimspiel der kommenden Bundesliga-Saison bestreitet, dann wird vermutlich auch Ko Itakura auf dem Platz stehen. Allerdings nicht mehr im Trikot der Königsblauen, sondern in Diensten von Borussia Mönchengladbach, dem Gegner des Revierklubs am zweiten Spieltag. Denn wie Sky und Sport1 berichten, ist der Wechsel des 25-Jährigen an den Niederrhein fix.

Itakura soll demnach am Freitag den Medizincheck in Gladbach absolviert haben und bis 2026 an die Fohlen gebunden werden. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus. Der Transfer hatte sich in den letzten Wochen bereits angebahnt. Auch andere Bundesligisten und Vereine aus England sollen an Itakura interessiert gewesen sein. Um die vier Millionen Euro Ablöse überweist die Borussia Sport1 zufolge an Manchester City.

Itakura: Schalke ließ Kaufoption verstreichen

Ins Rampenlicht spielte sich der japanische Nationalverteidiger in der vergangenen Saison, die er leihweise auf Schalke verbrachte. Itakura bestritt im Aufstiegsjahr 32 Zweitliga-Partien für S04. Er erzielte vier Tore und zeigte starke Leistungen in der Innenverteidigung und in der Endphase der Spielzeit auch im defensiven Mittelfeld.

Nach dem Aufstieg bot sich Schalke die Gelegenheit, Itakura per Kaufoption für eine Ablösesumme im mittleren einstelligen Millionenbereich zu verpflichten. Doch aus finanziellen Gründen entschieden sich die Gelsenkirchener gegen einen Transfer.