Am Rande des 1:1 (1:1)-Remis des VfL Bochum beim 1. FC Monheim hat Patrick Osterhage über seine Ziele und die neue Konkurrenzsituation gesprochen.

Topfit seit er noch nicht, sagte Patrick Osterhage lachend. Das liegt aber nicht, wie häufiger in der Vergangenheit, daran dass er an einer Verletzung laboriert, sondern eher am frühen Stand der Vorbereitung. „Die Fitness werden wir uns alle holen und dann zum Saisonstart bereit sein“, versprach er. Beim 1:1 seines VfL Bochum gegen den 1. FC Monheim stand er 45 Minuten lang auf dem Feld.

Die Leistung der Bochumer war überschaubar, wie Thomas Reis einordnete. Für Osterhage ist zu einem solchen Testtermin vor allem wichtig, Spielpraxis zu sammeln und verletzungsfrei zu bleiben. So, wie es dem 22-Jährigen schon in der vergangenen Saison gelungen war. Nach einem Drei-Ligen-Sprung aus der Regionalliga West hatten ihn die Verantwortlichen langsam herangeführt. „Wir hatten einen klaren Plan. Nach der langen Verletzung war klar, dass ich mich an die Belastung und das fußballerische Niveau würde gewöhnen müssen“, erklärte er. „In der Rückrunde habe ich dann Spielzeit bekommen. So kann es weitergehen.“

Neue Konkurrenten für Patrick Osterhage

Und Osterhage hat gute Chancen, sich in der Vorbereitung zu zeigen und so für die Liga zu empfehlen. Denn mit Elvis Rexhbecaj ist der Platzhirsch auf der Achter-Position weg. Auch Milos Pantovic und Eduard Löwen sind nicht mehr da. Aktuell stehen mit Kevin Stöger eine eher offensivere und mit Jacek Goralski eine etwas defensivere Option zur Verfügung. Osterhage wäre da so etwas wie der Mittelweg. „Mit Blick auf die vergangene Rückrunde möchte ich noch einmal einen drauflegen. Natürlich gibt es immer Konkurrenz, aber am Ende möchte ich auf mehr Spielzeit kommen und mich weiterentwickeln“, sagte Osterhage selbstbewusst.

In der Mittelfeldzentrale ist er ein Allrounder, kann neben der Achter-, auch die defensivere Sechserposition spielen. „Ich habe mit beiden Positionen kein Problem“, bekräftigte er, erklärte aber auch: „Die Offensive, speziell die Tiefenläufe und für Torgefahr sorgen, liegt mir vielleicht etwas mehr.“ Wo Thomas Reis ihn sieht, wird wohl schon die Vorbereitung zeigen. In Monheim durfte er auf der Achter-Position ran.