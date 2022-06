Ex-Schalker Franco Di Santo findet neuen Verein

Für dreieinhalb Jahre trug er das Trikot des FC Schalke 04, jetzt hat der argentinische Stürmer Franco Di Santo einen neuen Verein gefunden.

Dreieinhalb Jahre sind nach Franco Di Santos Abschied vom FC Schalke 04 inzwischen vergangenen. Für vier verschiedene Klubs spielte der Argentinier seither. Jetzt kommt ein fünfter Verein dazu: Der 33-Jährige wechselt zum Club Tijuana nach Mexiko. Das gab der Erstligist am Mittwoch bekannt, ohne weitere Angaben zu Vertragsdetails zu machen. Di Santo kommt vom Süper-Lig-Verein Göztepe. Dort stand er nur ein halbes Jahr unter Vertrag. Mit drei Toren in 15 Einsätzen konnte er den Abstieg in die zweite Liga nicht verhindern.





Die längste Zeit seiner Karriere verbrachte Di Santo auf Schalke. 2015 kam er von Werder Bremen ins Ruhrgebiet. Dreieinhalb Jahre, 88 Pflichtspiele, zwölf Tore und sechs Vorlagen später verließ der Mittelstürmer die Königsblauen wieder. Zunächst für ein halbes Jahr in Richtung Rayo Vallecano (Spanien), dann wechselte Di Santo zu Atletico Mineiro (Brasilien) und CA San Lorenzo (Argentinien).

Seine in persönlicher Hinsicht erfolgreichste Spielzeit erlebte Di Santo 2014/15 im Trikot von Werder Bremen: 13 Treffer erzielte er damals in der Bundesliga. Eine zweistellige Anzahl an Saisontoren konnte er seitdem nicht mehr vorweisen.