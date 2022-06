VfL Bochum: Löwen hat seinen neuen Klub wohl gefunden

Ein weiterer Spieler, der den VfL Bochum verlassen hat, hat einen neuen Verein gefunden.

Mit Konstantinos Stafylidis (nach Leihe zurück nach Hoffenheim), Elvis Rexhbecaj (nach Leihe zurück zum VfL Wolfsburg), Eduard Löwen (nach Leihe zurück zur Hertha BSC) verlor der VfL Bochum drei Stammspieler - die nach einer Leihe zu ihren Klubs zurück mussten.

Während die Bochumer bei Stafylidis noch hoffen, dass der Defensiv-Allrounder wieder nach Bochum kommt, sieht das bei Rexhbecaj und Löwen anders aus. Löwen soll sogar bereits einen neuen Verein haben, nachdem er nach zwei Leihen bei Hertha BSC weiter keine Zukunft hat.

VfL Bochum Zugänge: Silvere Ganvoula (nach Leihe zu Cercle Brügge), Philipp Hofmann (Karlsruher SC), Moritz Römling (nach Leihe zu Türkgücü München), Jacek Goralski (Kairat Almaty), Kevin Stöger (FSV Mainz), Tim Oermann (eigene U19), Jordi Osei-Tutu (FC Arsenal) Abgänge: Konstantinos Stafylidis (nach Leihe zurück nach Hoffenheim), Elvis Rexhbecaj (nach Leihe zurück zum VfL Wolfsburg), Eduard Löwen (nach Leihe zurück zur Hertha BSC), Robert Tesche (VfL Osnabrück), Milos Pantovic (Union Berlin), Herbert Bockhorn, Danny Blum, Tom Weilandt, Jürgen Locadia (alle unbekannt), Maxim Leitsch (FSV Mainz 05), Saulo Decarli (Eintracht Braunschweig), Sebastian Polter (Schalke 04), Armel Bella Kotchap (FC Southhampton)

Der Mittelfeldmann, der für den VfL Bochum in 26 Ligaeinsätzen zwei Tore erzielte und vier vorbereitete, soll nach Informationen von "transfermarkt.de" und "Bild" zum MLS-Klub St. Louis City FC wechseln, dort einen langfristigen Vertrag erhalten. Löwen ist einer von bisher 13 Abgängen beim VfL, von denen mit Stafylidis, Jürgen Locadia oder Danny Blum noch nicht zwingend das letzte Wort gesprochen ist, was eine Zukunft in Bochum angeht.