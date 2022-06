Eintracht Frankfurt: Hinteregger-Hammer - Abwehrmann beendet seine Karriere

Das kommt überraschend. Martin Hinteregger von Eintracht Frankfurt beendet seine Profikarriere.

In den letzten Wochen wurde viel über Martin Hintereggerdiskutiert. Wechselt der Österreicher zu Hertha BSC, bleibt er bei Eintracht Frankfurt? Zudem geriet er in die Kritik durch eine Geschäftsbeziehung mit einem FPÖ-Gemeinderat.

Der Verteidiger beendete die Beziehung zwar und grenzte sich klar nach rechts ab, verärgerte bei folgenden Interviews aber weitere Fans mit seinen Aussagen.

Und nun? Der nächste Hammer. Hinteregger, der eigentlich noch bis zum 30. Juni 2024 an Frankfurt gebunden war, wird mit nur 29 Jahren seine Profikarriere beenden. Er trat mit dem Wunsch einer Vertragsauflösung an den Verein heran, der seinem Wunsch daraufhin entsprach. Von der Eintracht heißt es: "

Hinteregger lief 138 Mal für die Eintracht auf und beendet nun seine Karriere. Er betonte nach seinem Entschluss: "Ich hatte bereits im vergangenen Herbst erste Gedanken, nach der Saison aufzuhören. Ich habe mich sportlich in einer schwierigen Phase befunden: Meine Leistungen waren schwankend. Die Siege haben sich nicht mehr so gut angefühlt, dafür tat jede Niederlage doppelt so weh. Mein Leistungsschub im Frühjahr und unsere gemeinsamen Erfolge in der Europa League haben mich dann umso mehr motiviert, mich mit einem großen sportlichen Erfolg zu verabschieden. Den Sieg in der Europa League habe ich deswegen so ausgiebig genossen, weil ich da schon wusste, dass es meine letzte große Siegesfeier mit den fantastischen Fans in dieser Stadt sein würde, die meine zweite Heimat geworden ist."

Um es nochmal ganz klar zu sagen: rechtes, intolerantes und menschenverachtendes Gedankengut verurteile ich aufs Schärfste Martin Hinteregger

Öffentlich wurden seine Gedanken nicht, daher die Spekulationen um seine Zukunft. Es folgte der Ärger rund um den von ihm ausgetragenen "Hinti-Cup", in dessen Rahmen es zu der Geschäftsbeziehung mit einem FPÖ-Gemeinderat kam. Hinteregger erklärt: "In den vergangenen Wochen haben sich rund um meinen ‚Hinti-Cup‘, den ich mit Herzblut und besten Gewissens ausgetragen habe, einige Themen ergeben, deren Tragweite mir erst im Nachhinein klar geworden ist. Emotionale, vielleicht unbedachte Worte von mir haben zu Irritationen geführt und dafür möchte ich mich entschuldigen. Das bedaure ich sehr. Um es nochmal ganz klar zu sagen: rechtes, intolerantes und menschenverachtendes Gedankengut verurteile ich aufs Schärfste."

Markus Krösche lobt Hinteregger und versteht seine Entscheidung

Hinteregger, der nun etwas Abstand gewinnen möchte, um sein Leben "neu auszurichten, wird von Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche mit warmen Worten verabschiedet. "Martin Hinteregger hat in den vergangenen Jahren für Eintracht Frankfurt Großartiges geleistet und maßgeblich dazu beigetragen, dass der Klub diese tolle Entwicklung nehmen konnte. Martins Entscheidung kam für uns unerwartet, aber er hat uns seine Perspektive und Gründe eindrücklich und überzeugend dargelegt. Daher war es für uns keine Frage, diesem sportlich schmerzlichen aber menschlich nachvollziehbaren Wunsch zu entsprechen. Martins Schritt verdient Respekt und Anerkennung."

Mit Blick auf den Ärger, den Hinteregger wegen seines Turniers hatte, merkte Krösche an: "Nicht zuletzt aufgrund seiner aufrichtigen Entschuldigung für sein Verhalten in den zurückliegenden Tagen und Wochen und seiner deutlichen und glaubhaften Distanzierung von rechtem Gedankengut bleibt er in Frankfurt als verdienter Spieler und Europapokalsieger immer willkommen. Wir hoffen, dass er seinen Weg nach der aktiven Karriere findet und wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“