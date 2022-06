BVB: Offensivspieler weckt Interesse eines Premier-League-Klubs

Während sich Borussia Dortmund nach einem Ersatz für Erling Haaland umschaut, könnte der BVB auch einen seiner aktuellen Stars ebenfalls verlieren.

In diesen Tagen ist bei Borussia Dortmund einiges los. Wie die "Bild" berichtete, verhandeln Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam über einen Transfer von Sébastien Haller. Der Ivorer soll sein Interesse an einer Bundesliga-Rückkehr und der Nachfolge von Erling Haaland beim BVB signalisiert haben. Haller spielte von 2017 bis 2019 für Eintracht Frankfurt und erzielte in zwei Saisons 24 Tore.

Laut der "Bild" soll der BVB 33 Millionen Euro plus Boni für den noch bis 2025 an seinen derzeitigen Klub gebundenen Mittelstürmer bieten. Ajax fordere allerdings weit über 38 Millionen plus etwaiger Bonuszahlungen für die Dienste Hallers. Ausgang noch offen.

Borussia Dortmund: Zugänge: Karim Adeyemi (RB Salzburg), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Alexander Meyer (Jahn Regensburg), Salih Özcan (1. FC Köln), Niklas Süle (FC Bayern München), Jayden Braaf (Manchester City U23), Göktan Gürpüu, Lion Semic, Jamie Bynoe-Gittens (alle eigene U19) Abgänge: Erling Haaland (Manchester City), Roman Bürki (St. Louis), Marwin Hitz (FC Basel), Dan-Alex Zagadou, Axel Witsel (beide Ziel unbekannt), Marcel Schmelzer (Karriereende), Marin Pongracic (VfL Wolfsburg, war ausgeliehen), Reinier (Real Madrid, war ausgeliehen), Steffen Tigges (1. FC Köln)

Ähnlich scheint es bei Thorgan Hazard und Newcastle United zu laufen. Denn hier berichtet ebenfalls die "Bild", dass der Dortmunder Stürmer-Star den BVB Richtung England verlassen könnte. Demnach sei der Premier-League-Klub, der von den Scheichs aus Saudi-Arabien geführt wird, sehr an einer Hazard-Verpflichtung interessiert. Als Ablösesumme sind 15 Millionen Euro im Gespräch. Zumindest würde der BVB Hazard für diese Summe wohl ziehen lassen.

Thorgan Hazard bestritt bisher 98 Pflichtspiele für Borussia Dortmund. Er erzielte dabei 15 Tore und legte weitere 20 Treffer vor. Er kam im Sommer 2019 von Borussia Mönchengladbach (182 Spiele, 46 Tore, 44 Vorlagen) für 25,5 Millionen Euro nach Dortmund.

Der belgische Nationalspieler war 2019 von Borussia Mönchengladbach zum deutschen Vizemeister gewechselt und hat dort noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Mit den Juwelen Jamie Bynoe-Gittens (17), Gio Reyna (19) und Karem Adeyemi (20) hat der BVB auf der Hazard-Position viele interessante Alternativen. Ein Abgang Hazards scheint sehr wahrscheinlich zu sein. Er würde damit Erling Haaland (Manchester City) in die Premier League folgen.