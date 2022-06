Schalke: Diese zwei Testspiele werden die "UGE" erfreuen

Acht Testspiele hat der FC Schalke 04 in der Sommervorbereitung geplant - inzwischen stehen drei Gegner fest. Zwei dürften die Ultras erfreuen.

Zwei weitere Testspielgegner für die Saisonvorbereitung des Bundesliga-Aufsteigers FC Schalke 04 stehen fest - lediglich die offizielle Bestätigung steht noch aus. Bisher hatten die Königsblauen nur verkündet, dass sie beim Regionalligisten TuS Blau-Weiß Lohne antreten (Samstag, 2. Juli, 15.30 Uhr). Die nächsten beiden Gegner gefallen vor allem den Ultras Gelsenkirchen (UGE).

Die Schalker haben Vereinbarungen mit dem italienischen Erstligisten US Salernitana und dem niederländischen Erstligisten FC Twente Enschede getroffen - zu den Ultra-Verbindungen dieser beiden Klubs pflegen Schalkes Ultras freundschaftliche Verbindungen, die von gegenseitigen Besuchen bei Heimspielen geprägt sind.

Ribéry ist Kapitän des Schalke-Gegners Salernitana

Das Spiel gegen Salernitana steigt im Rahmen des Trainingslagers in Mittersill am Mittwoch, 13. Juli. Angepfiffen wird das Spiel im 60 Kilometer von Mittersill entfernten Wörgl, die Uhrzeit ist noch offen. Die Italiener veröffentlichten diesen Termin bereits. Salernitana hatte den Abstieg in der vergangenen Saison mit Ach und Krach vermieden. Zum Kader gehört der langjährige Bayern-Profi Franck Ribéry. Salernitana ist ein Verein aus der Hafenstadt Salerno südöstlich von Neapel.

Der zweite Termin ist von beiden Klubs noch unbestätigt. Voraussichtlich am Freitag, 22. Juli, treten die Schalker um 20 Uhr im Stadion De Grolsch Veste in Enschede an. Auch das ist ein schwerer Gegner: Twente landete hinter den "Großen 3" im niederländischen Fußball (Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam) auf dem vierten Platz und nimmt an der dritten Qualifikationsrunde zur Conference League 2022/23 teil. Enschede liegt nur 122 Kilometer von Gelsenkirchen entfernt - nicht unwahrscheinlich, dass viele Fans die Schalker begleiten.

Die Schalke-Vorbereitung in der Übersicht

20./21. Juni: Leistungstests im Medicos in Gelsenkirchen

22. Juni, 11 Uhr: Trainingsauftakt im Parkstadion plus Autogrammstunde

29. Juni: Testspiel geplant / Gegner offen

2. Juli, 15 Uhr: Blau-Weiß Lohne - FC Schalke 04

6. und 9. Juli: Testspiele geplant / Gegner offen

11. bis 18. Juli: Trainingslager in Mittersill - zwei Testspiele geplant

In Österreich: US Salernitana - FC Schalke 04 (13. Juli, in Wörgl)

voraussichtlich 22. Juli, 20 Uhr: FC Twente Enschede - FC Schalke 04

24. Juli: Saisoneröffnung, Schalke-Tag

31. Juli, 13 Uhr: Bremer SV - FC Schalke 04 (DFB-Pokal, 1. Runde)

5. bis 7. August: Bundesliga-Auftakt