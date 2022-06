Schalke-Sportdirektor glücklich: "Wir starten vor ausverkauftem Haus"

Der FC Schalke 04 startet mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln in die Bundesliga-Saison 2022/2023. Auf Schalke freut man sich über den Start.

Beim 1. FC Köln, daheim gegen Borussia Mönchengladbach: So sieht das Startprogramm für Bundesliga-Rückkehr FC Schalke 04 aus. Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder ist darüber sehr zufrieden.

"Wir starten vor ausverkauftem Haus, eine gewisse Rivalität liegt in die Luft und der Gegner wird uns alles abverlangen. Nicht zuletzt, weil Köln eine richtig gute Saison gespielt hat und dazu noch europäisch vertreten ist", sagt Schröder zum Auftaktmatch. Schröder weiter: "Dennoch werden wir maximal ambitioniert an das Spiel herangehen und zählen dabei auch auf die Unterstützung unserer Fans, die uns durch die vergangene Saison getragen haben. Klar ist, wir müssen die nötigen Punkte einfahren, um unser Saisonziel, den Klassenerhalt, erreichen zu können. Und damit wollen wir direkt am ersten Spieltag beginnen. Die Vorfreude darauf ist riesig."

Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 ist auf den 16. bis 18. September gelegt worden. Zwischen dem 9. und 11. September empfängt Schalke den VfL Bochum. Die zeitgenauen Ansetzungen nimmt die DFL jeweils einige Wochen im Vorfeld der jeweiligen Spiele vor. Bislang stehen nur die Rahmentermine fest, termingenau angesetzt ist lediglich das Auftaktspiel der Bundesliga – Bayern München spielt am 5. August bei Eintracht Frankfurt – sowie der 34. Spieltag.

Wegen der Weltmeisterschaft in Katar wird während der anstehenden Spielzeit eine zweimonatige Winterpause eingelegt. Am 13. November 2022 endet der 15. und letzte Bundesliga-Spieltag des Jahres, an diesem darf sich der S04 in der eigenen Arena mit den Bayern duellieren. Nach der Winterpause geht es am 20. Januar 2023 weiter, dann ist Schalke in Frankfurt zu Gast. Die Saison endet am 27. Mai 2023. Schalke reist zum Abschluss der Spielzeit zu RB Leipzig.