Marktwerte: Diese Spieler des FC Schalke haben mächtig zugelegt

Schalke hat das drittwertvollste Team der abgelaufenen Zweitliga-Saison. Einige Spieler haben an Wert stark zugelegt. Andere rutschen dagegen ab.

Wenn das Portal „transfermarkt.de“ das Update seiner Bundesliga-Marktwerte veröffentlicht, ist das Interesse groß. Wer hat an Wert gewonnen, wer verloren? Ersteres gilt für die Profis des Zweitliga-Meisters FC Schalke 04. Die Königsblauen verzeichnen in Sachen Kaderwert das größte Plus mit einem Sprung von 3,85 Millionen auf 35,4 Millionen Euro. Dahinter folgt Vizemeister Werder Bremen. Die Grün-Weißen legen um 2,55 Mio. auf 42,3 Mio. Euro zu. Wenig überraschend: Damit zählen die beiden Topteams der vergangenen Saison zu den wertvollsten Team im deutschen Unterhaus. Nur der Hamburger SV liegt mit 37,3 Millionen zwischen Werder und Schalke.

Auch der Spieler mit dem höchsten Marktwert kommt aus den Reihen von Schalke 04. Und, Überraschung: Es ist nicht Torjägerkanonen-Sammler Simon Terodde. Der wird unverändert mit 1 Million Euro bewertet. Nein, es ist Abwehrmann Malick Thiaw. Er behauptet seine Spitzenposition aus dem Winter und legt nochmals um 1 Million auf insgesamt 6 Millionen Euro zu. Unter den U20-Innenverteidigern Deutschlands wird nur VfL Bochums Armel Bella-Kotchap höher bewertet (10 Millionen). „Thiaw hat in dieser Saison seinen Status als eines der größten deutschen Abwehrtalente eindrucksvoll bestätigt. Im Winter zeigte bereits die AC Milan Interesse an einer Verpflichtung“, sagt Tobias Kröger, bei transfermarkt.de der Marktwerte-Koordinator Bundesliga. Er geht gar noch weiter und sieht in Thiaw einen künftigen Nationalspieler.

Diese Schalke-Spieler haben an Marktwert verloren

Weitaus weniger überraschend ist das klare Plus bei Ko Itakura. Der Abwehrspieler gehörte zu den besten Profis der 2. Liga und die Schalker hätten ihn gerne weiter in ihren Reihen behalten. Sein Wert stieg um 1,5 auf 5 Millionen Euro. „Wir wollen nicht drum herumreden – zum jetzigen Zeitpunkt, an dem noch zahlreiche Kaderentscheidungen umgesetzt werden müssen, konnten wir die Kaufoption nicht ziehen. Das finanzielle Volumen war schlicht zu groß und hätte unseren mit Bedacht gesetzten Rahmen gesprengt", sagte ein geknickter Rouven Schröder jüngst zur Entscheidung, den Leihspieler nicht zu halten. Die Ablöse, die mit Manchester City vereinbart wurde, soll bei etwa 6 Millionen Euro gelegen haben. „Der Japaner hat mit sehr guten Leistungen viele Interessenten aus der Bundesliga angelockt und bewiesen, dass er für die 2. Liga eigentlich zu gut ist“, erklärt Tobias Kröger von tranfermarkt.de.

An dritter Stelle in puncto Wertgewinn steht bei Schalke Rodrigo Zalazar. Er sprang von 2,5 auf 3,5 Millionen Euro. Weitere Steigerungen verzeichneten auch Marius Bülter (von 1,7 auf 2 Millionen Euro), Darko Churlinov (von einer auf 1.3 Millionen) und Florian Flick (von 700.000 auf 1 Million).

An Marktwert eingebüßt haben Dominick Drexler (von 1,3 Millionen auf 900.000), Marius Lode (von 1 Million auf 800.000), Victor Pálsson (von 800.00 auf 700.00) und Reinhold Ranftl (von 900.000 auf 600.000). Auch der Wert von Torhüter Ralf Fährmann nimmt weiter ab, was angesichts fehlender Einsatzzeiten nicht verwundert. Der Schlussmann wird nur noch mit 400.000 Euro notiert, im Winter waren es noch 500.000. Fährmanns Höchststand im Sommer 2018: 13 Millionen.