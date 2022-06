DFB-Pokal: Bremer SV tauscht für Schalke-Spiel das Stadion - Termin steht

Ende Juli spielt Schalke 04 im DFB-Pokal beim Bremer SV – ausgetragen wird die Partie allerdings nicht in Bremen, sondern in Oldenburg.

Nun ist auch der Termin offiziell: Am Sonntag, 31. Juli (13.00 Uhr) wird Schalke 04 im DFB-Pokal das erste Pflichtspiel der neuen Saison bestreiten. Gegner wird der Regionalliga-Aufsteiger Bremer SV sein.

Ausgetragen wird die Partie allerdings nicht im Stadion am Panzenberg, wo die Bremer für gewöhnlich ihre Heimspiele austragen, sondern in Oldenburg. Grund für die Verlegung ist wohl die größere Kapazität des Stadions Marschweg des VfL Oldenburg. 15.000 Zuschauer fasst das Stadion – etwa doppelt so wie wieder der Panzenberg.

2021 spielte Schalke-Gegner Bremer SV im Weserstadion

Unmittelbar nach der Auslosung überlegte der Bremer SV für den Pokal-Kracher gegen Schalke auch ins Bremer Weserstadion (42.358 Plätze) auszuweichen – wie schon im Erstrundenspiel gegen den FC Bayern im Jahr 2021, das der Außenseiter mit 0:12 verlor. Nun ist aber klar: Schalke reist nach Oldenburg.

Zum Kartenvorverkauf wird sich der Bremer SV ab Ende Juni äußern.