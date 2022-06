Bundesliga: Rückkehr von Ex-Schalker Kenny nach Deutschland perfekt

Jonjoe Kenny kehrt in der kommenden Saison in die Bundesliga zurück. Der 25-jährige Rechtsverteidiger hatte in der Saison 19/20 für den FC Schalke 04 gespielt.

Was in den vergangenen Tagen bereits gemunkelt wurde, ist nun perfekt: Jonjoe Kenny kehrt in die Bundesliga zurück. Der 25-Jährige, dessen Vertrag beim FC Everton am 30. Juni ausläuft und nicht verlängert wurde, hat bei Hertha BSC unterschrieben. Beim Hauptstadtklub erhält er ein gültiges Arbeitspapier bis 2025.

„Mit Jonjoe haben wir einen Neuzugang für uns gewonnen, der Dynamik und Tempo in unser Spiel bringt. Er verfügt über Premier League- und Bundesliga-Erfahrung und ist mit seinen 25 Jahren noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. In den Gesprächen haben wir gespürt, wie groß seine Vorfreude auf Hertha BSC ist“, sagt Berlins Sportdirektor Fredi Bobic zu dem Wechsel.

Auch Kenny zeigt sich erfreut, dass die Rückkehr nach Deutschland funktioniert hat: „Der Verein und die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht. Ich bin glücklich, künftig für diesen Verein zu spielen. Ich freue mich auf den Klub, die Fans und die Stadt.“

In der Saison 19/20 hatte Kenny für den FC Schalke 04 gespielt. Die Verantwortlichen hatten ihn vom FC Everton ausgeliehen. Dort avancierte er auf Anhieb zum Stammspieler und absolvierte wettbewerbsübergreifend 34 Partien für die Königsblauen. Dabei erzielte er zwei Tore und legte drei weitere Treffer auf. In der folgenden Saison wurde er von Everton an Celtic Glasgow ausgeliehen, ehe er in der abgelaufenen Spielzeit seine Chance bei seinem Heimatklub erhielt. Dort kam er dann auf insgesamt 21 Einsätze.

Seine Zeit im Ruhrgebiet scheint Kenny in guter Erinnerung zu tragen. "Ich habe mich von Beginn an dort wohlgefühlt", hatte er kürzlich in einem Sport1-Interview erzählt. "Die Verantwortlichen, das Trainerteam, meine Mitspieler, alle haben mich von Tag 1 an super aufgenommen, haben mir Vertrauen geschenkt. Und ich habe mein Bestes gegeben, das Tag für Tag zurückzuzahlen."