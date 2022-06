Milos Pantovic wird den VfL Bochum ablösefrei verlassen und sich dem Bundesliga-Konkurrenten Union Berlin anschließen.

Nun haben die Fans des VfL Bochum Gewissheit: Nach Wochen der Spekulationen ist klar, dass der auslaufende Vertrag von Milos Pantovic an der Castroper Straße nicht verlängert wird. Stattdessen zieht es den 25-Jährigen ablösefrei zu Ligakonkurrent Union Berlin.

Mit den Unionern wird Pantovic in der kommenden Saison in der Europa League antreten. Die Köpenicker haben die abgelaufene Runde auf Platz fünf beendet und sich somit direkt für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Noch am 34. Spieltag gastierte der VfL in Ostberlin, verlor eine unterhaltsame Partie allerdings mit 2:3. Pantovic stand seinerzeit nicht im Kader.

"Union hat in den vergangenen Jahren mit Kontinuität und Teamgeist eine unglaubliche Entwicklung genommen. Ich bin stolz und zugleich dankbar, dass ich nun ebenfalls zu dieser Entwicklung beitragen kann und freue mich sehr auf die kommende Saison", wird Milos Pantovic nach seiner Vertragsunterschrift bei den Köpenickern zitiert.

Union-Manager Oliver Ruhnert freute sich, einen flexiblen Mittelfeldspieler in den eigenen Reihen begrüßen zu dürfen. "Milos kommt mit Bundesligaerfahrung, ist hochmotiviert und im besten Fußballeralter. Zudem hat er sowohl in der ersten als auch zweiten Liga seine Flexibilität in der Offensive unter Beweis gestellt. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat.“

Pantovic kam im Sommer 2018 zum VfL Bochum

Milos Pantovic stammt aus der Jugend des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München, der er sich im Sommer 2007 angeschlossen hatte. Er durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften bis hoch zu den Profis, für die er im Oktober 2015 gegen Werder Bremen zum ersten und einzigen Mal zum Einsatz kam.

Im Sommer 2018 ging er dann zum VfL Bochum, wo er sich vom Rotationsspieler zum Startelfkandidaten in der Bundesliga entwickelte. Für Furore sorgte Pantovic in der vergangenen Saison vor allem durch zwei spektakuläre Distanzschuss-Tore gegen Hoffenheim und Freiburg, von denen eines zum "Tor des Monats" ausgezeichnet wurde. Insgesamt absolvierte er für die Bochumer 100 Pflichtspiele, wobei ihm 13 Treffer und 14 Vorlagen gelangen.