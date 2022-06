Bei seinem Länderspieldebüt das Siegtor zu schießen, ist der Traum von wohl jedem Fußballer. Für Gerrit Holtmann ging dieser Traum in Erfüllung.

In der dritten Runde der Asienmeisterschafts-Qualifikation traf am Samstagmorgen (deutsche Zeit) die Mongolei auf die Philippinen. Mit dabei auf Seiten der Gäste: VfL Bochums Flügelflitzer Gerrit Holtmann. Nach intensiven 93 Minuten avancierte der pfeilschnelle Außenspieler zum umjubelten Matchwinner und erzielte in der Nachspielzeit den 1:0-Siegtreffer. Dadurch feierte das Heimatland seiner Mutter den ersten Sieg im zweiten Qualifikations-Spiel. Für Holtmann war es sogar sein Länderspieldebüt. Besser hätte es für den 27-Jährigen nicht laufen können – es war ein Traumeinstand.

RevierSport hat nach dem emotionalen Debüt mit Gerrit Holtmann (27) gesprochen:

Wir haben morgen einen freien Tag bekommen und können uns etwas von der Mongolei und der Kultur anschauen. Hier läuft einiges anders. Nach dem Spiel bekommt man hier Nutella mit Brot (lacht). Morgen werden wir eine Reitstunde mit mongolischen Anzügen nehmen. Das macht wahnsinnig Spaß, so eine Kultur kennen zu lernen. Gerrit Holtmann.

Gerrit Holtmann, lange haben Sie auf das erste Länderspiel für die Philippinen gewartet – und dann gab es so einen Einstand. Wie war das Gefühl?

Es war ein unglaubliches Gefühl, für diese Nation das Tor zu schießen. Wenn man in der 93. Minute das Siegtor macht und die Emotionen sieht, dann ist es einfach unfassbar. Das Handy steht nicht still. Dieser Sieg war extrem wichtig. Wir haben jetzt noch ein Endspiel und können dort direkt weiterkommen. Es hat einfach Spaß gemacht. Wir hätten das Spiel schon vorher entscheiden können. Leider haben wir einen Elfmeter verschossen, aber das kann jedem passieren.

Wie geht es jetzt weiter für Sie und die Nationalmannschaft?

Für uns geht es so weiter, dass wir regenerieren. Wir haben morgen einen freien Tag bekommen und können uns etwas von der Mongolei und der Kultur anschauen. Hier läuft einiges anders. Nach dem Spiel bekommt man hier Nutella mit Brot (lacht). Morgen werden wir eine Reitstunde mit mongolischen Anzügen nehmen. Das macht wahnsinnig Spaß, so eine Kultur kennen zu lernen. Danach werden wir gegen Palästina nochmal alles rausholen.

Wann sind Sie wieder zurück? Es steht ja dann noch die Hochzeitsreise nach Paris an.

Ich bin am 15. Juni um 13 Uhr wieder da und fahre dann mit dem Zug nach Hause, so dass ich gegen 16, 17 Uhr bei mir ankommen werde. Am 17. Juni geht es nach Paris. fn mit gp