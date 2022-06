Erling Haaland verabschiedet sich mit einer Foto-Collage von vielen Wegbegleitern bei Borussia Dortmund. Seine Zeit beim BVB endet bald.

Nur noch wenige Tage ist Erling Haaland bei Borussia Dortmund angestellt. Zum 1. Juli 2022 wird sich der norwegische Stürmer dem englischen Meister Manchester City anschließen. Der Deal ist längst bekannt. Aber die aktuelle Saison läuft ja noch. Für Haaland endet sie am kommenden Dienstag mit dem Nations-League-Spiel der Nationalmannschaft gegen Schweden.

Doch der Noch-Dortmunder hat bereits Zeit gefunden, zurückzublicken. Auf Twitter veröffentlichte der 21-Jährige am Freitagabend ein Foto mit vielen Erinnerungen an seine Zeit beim BVB.





Haaland teilt BVB-Fotos

Dabei unter anderem zu sehen: Ein Bild mit dem vor Kurzem verstorbenen Berater Mino Raiola, das vor zweieinhalb Jahren aufgenommen wurde, als Haaland beim BVB seinen Vertrag unterzeichnet hatte. Weitere Fotos zeigen den Angreifer mit den Fan-Lieblingen Marcel Schmelzer und Lukas Piszczek sowie mit dem neuen Trainer Edin Terzic, der den vor einem Jahr gemeinsam gewonnen DFB-Pokal in den Händen hält.

Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham, den ein gemeinsames Foto mit Haaland und dem Brasilianer Reinier zeigt, hat bereits auf Haalands Eintrag reagiert und einen weinenden Emoji unter den Post des Norwegers gesetzt. Auch Bellingham ist in diesen Tagen noch mit der englischen Nationalmannschaft unterwegs.

Für Haaland endet am Dienstag mit dem Heimspiel gegen Schweden eine titellose Saison. Die Tor-Quoten, die der Angreifer aber wieder aufgestellt hatte, beeindrucken. In 24 Bundesliga-Spiele gelangen ihm 22 Treffer - und das, obwohl der Stürmer lange aufgrund von Verletzungen passen musste. Ingesamt kommt Haaland in seiner BVB-Zeit auf unglaubliche 86 Tore in 89 Pflichtspielen. Dazu bereitete er 23 weitere Treffer vor.