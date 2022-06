Schalke: Instagram-Umfrage - so stehen die RS-User zu Frank Kramer

Der FC Schalke 04 wird am Dienstag Frank Kramer als neuen Cheftrainer vorstellen. So sehen knapp 1000 RevierSport-Instagram-User die Verpflichtung des Coaches.

Einige Wochen mussten sich die Fans des FC Schalke 04 gedulden, doch am Montag sickerte durch: Frank Kramer wird bei den Königsblauen nach der Rückkehr an der Seitenlinie stehen. Darüber hatte unter anderem die WAZ berichtet. Der 50 Jahre alte Fußballlehrer wird am Dienstagmittag vorgestellt (Zum Liveticker der Antritts-PK). Kramer trainierte zuletzt Arminia Bielefeld, wurde dort in der Schlussphase der vergangenen Saison freigestellt. Am Ende stieg die Arminia ab.

Dieses Szenario wird Kramer auf Schalke mit aller Macht vermeiden wollen. Bei vielen S04-Fans sorgte seine Verpflichtung zunächst allerdings nicht für große Jubelstürme, wie das erste Echo in den Sozialen Netzwerken zeigte.

Auch RS hat sich ein Meinungsbild seiner Nutzer auf Instagram eingeholt. An einer nicht repräsentativen Story-Umfrage nahmen innerhalb von knapp 24 Stunden 974 Nutzer teil. "Gute Wahl", "Gefällt mir nicht" und "Habe da keine echte Meinung zu" standen als Antwortmöglichkeit zur Auswahl.

So denken die RS-Instagram-User über Schalkes Trainer-Entscheidung

Das Ergebnis: Das Gros der User scheint dem künftigen S04-Coach eher kritisch gegenüberzustehen. Mit 48 Prozent stimmte knapp die Hälfte der Teilnehmer für "Gefällt mir nicht" (466 Stimmen). 41 Prozent entschieden sich für "Habe da keine echte Meinung zu" (41 Prozent). Und nur zwölf Prozent halten Kramer für eine "gute Wahl" (112 Stimmen).

Auch in den Kommentarspalten unserer Social-Media-Kanäle missbilligten viele Nutzer den Wechsel von Kramer nach Gelsenkirchen. "Nichts gegen den Mann persönlich, aber vermutlich nach Frontzeck die schlechteste Wahl, die man aktuell hätte treffen können. Bei Kohfeldt, Stöger oder Labbadia hätte ich als Schalke-Fan ein besseres Gefühl", hieß es dort etwa. Oder spöttischer: "Er hat Ahnung vom Absteigen, passt perfekt zu Schalke."

Andere Stimmen hingegen riefen zur Geduld auf und warnten vor einer verfrühten Urteilsbildung. "Gebt dem Kramer einfach eine Chance - und nicht einfach losheulen", lautete eine Aussage. Ein weiterer Nutzer reagierte ironisch auf die vielen negativen Kommentaren: "Noch nicht offiziell vorgestellt, noch nicht begonnen zu arbeiten und schon geben alle Trainer hier ihren Senf ab. Herrlich."

Bereits über 20.000 Menschen folgen uns bei Instagram. Noch kein Follower unseres Accounts? Dann jetzt abonnieren und keinen Post mehr verpassen! >>> RevierSport bei Instagram