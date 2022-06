BVB investiert in künstliche Intelligenz

Die Staige GmbH stellt sich gemeinsam mit Borussia Dortmund noch besser auf, um den Amateursport mit künstlicher Intelligenz zu fördern. Livestreaming und Videoanalysen sollen einfacher und auch für Amateurvereine erschwinglich werden. Carsten Cramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund: „Wir machen uns gemeinsam stark für die Basis unseres Sports: die Amateure. Was für unsere Profis schon selbstverständlich ist, soll in allen Ligen möglich werden.“ Das Unternehmen plant, gemeinsam mit Borussia Dortmund die Produktpalette zu erweitern, Software und Hardware weiterzuentwickeln und seine führende Rolle als Ende-zu-Ende Dienstleister für Livestreaming im Sportsektor zu festigen.

Über Staige

Die Staige GmbH wurde im Jahr 2017 unter dem Namen Soccerwatch in Essen gegründet. An den Standorten Essen und Duisburg arbeiten über 60 MitarbeiterInnen an der Digitalisierung des Breitensports.