VfL Bochum: Fünf Testspiele fix - der Sommer-Fahrplan im Überblick

Der VfL Bochum startet Ende Juni in die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison. Der Sommer-Fahrplan des Revierklubs im Überblick.

Seit gut zwei Wochen ist die Bundesliga-Saison beendet. Weitere drei Wochen Verschnaufpause bleiben den Profis des VfL Bochum von nun an, ehe die Vorbereitung auf die Spielzeit 2022/23 startet. Am 20. Juni (11 Uhr) fällt der Startschuss, das teilte der Revierklub am Dienstagnachmittag mit. Der Trainingsauftakt ist als öffentliche Einheit geplant.

Alle Vorbereitungstermine im Überblick 20. Juni, 11 Uhr: Öffentlicher Trainingsauftakt 25. Juni, 13 Uhr: Wuppertaler SV (Stadion Zoo) 29. Juni, 18.30 Uhr: 1. FC Monheim (Rheinstadion) 2. Juli, 14 Uhr: 1. FC Bocholt (Gigaset Arena) 6. Juli, 18 Uhr: Fortuna Sittard (Fortuna-Sittard-Stadion) 8. Juli, 18.30 Uhr: SC Paderborn (Home Deluxe Arena) 10. - 17. Juli: Trainingslager (Gais, Südtirol) 21. Juli: Testspiel geplant 23. Juli: Testspiel geplant / Saisoneröffnung 29. Juli - 1. August: Viktoria Berlin (DFB-Pokal) 5. - 7. August: Bundesliga-Start

Vom 10. Juli bis 17. Juli fahren die Bochumer für eine Woche ins Trainingslager. Wie im Vorjahr geht es nach Gais in Südtirol. Zwischen dem Vorbereitungsstart und dem Aufbruch ins Trainingslager sind zudem fünf Testspiele vereinbart: Gegen Regionalligist Wuppertaler SV sowie Viertliga-Aufsteiger 1. FC Bocholt, Oberligist 1. FC Monheim, den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard und Zweitliga-Klub SC Paderborn.

In mindestens vier weiteren Partien wollen sich die Bochumer für die Saison wappnen, hier stehen die Gegner noch nicht fest. Zweimal wollen sie während des Trainingslagers testen, dazu nach der Rückkehr am 21. und 23. Juli. Am 23. Juli steigt die offizielle Saisoneröffnung und zugleich die Generalprobe für die kommende Spielzeit.

Denn in der Woche darauf steht das erste Pflichtspiel an. In der ersten Runde des DFB-Pokal trifft der VfL auf Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin. Die Bundesliga nimmt in der folgenden Woche den Betrieb auf.