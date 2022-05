Nach zwei Jahren kann der FC Schalke 04 rund um die Arena wieder eine Saisoneröffnung feiern. Nun steht der Termin fest.

Die Anhänger des FC Schalke 04 dürfen sich freuen. Am 24. Juli 2022 findet wieder der große Schalke-Tag statt. Werden wieder 100.000 Fans zum Stadiongelände stürmen?

Der Schalke-Tag ist bei den Anhängern der Königsblauen seit jeher beliebt. Bei der aktuell großen Euphorie rund um die Königsblauen, die sich auch an den Mitgliederzahlen bemerkbar macht, dürften sicherlich wieder viele zehntausende Schalker den Weg nach Gelsenkirchen finden.

In den vergangenen zwei Jahren musste die große Saisoneröffnung der Knappen wegen der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Kontaktbeschränkungen in der gewohnten Form ausfallen. 2020 gab es dafür eine digitale Variante mit Gewinnspielen und Interviewrunden. Im vergangenen Jahr nach dem Abstieg aus der Bundesliga fiel er ganz aus.

Ein Ersatz für das stets als Familienfans beliebte Event vor der Saison war das natürlich nur sehr bedingt. Nun können die Schalker also wieder - wie gewohnt - diesen Tag mit ihren Fans zusammen verbringen.





Das genaue Programm soll in den kommenden Wochen noch vorgestellt werden. Aber sicherlich werden so beliebte Klassiker wie Arena-Touren, Autogrammrunden mit den Profis und Interviews mit den Verantwortlichen und den Spielern wieder Bestandteil des Tages sein. "Alle Fans der Königsblauen können sich beim Schalke-Tag auf ein spannendes und ereignisreiches Programm für große und kleine Schalker freuen. Details und der genaue Ablauf werden in den kommenden Wochen auf schalke04.de bekanntgegeben", schreibt der S04 auf seiner Homepage.

Für Spieler wie Rodrigo Zalazar, Thomas Ouwejan oder Simon Terodde wird es die erste Saisoneröffnung als Spieler des FC Schalke 04 sein. Bei der Aufstiegsfeier vor rund 20.000 Fans an der Arena bekamen sie schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf, was sie an diesem Tag erwartet. Ob dann auch Ko Itakura oder Darko Churlinov dabei sein werden, wird sich zumindest im Fall des Japaners schon im Laufe der nächsten Woche entscheiden.