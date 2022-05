Bald mit Ex-Schalker? Diese Spieler sind am häufigsten abgestiegen

Suat Serdar verließ den FC Schalke 04 nach dem Abstieg. Jetzt ist sein Verein erneut auf dem Weg in Liga zwei - und Serdar in eine traurige Bestenliste.

Abstiege gehören im Fußball mit zu den bittersten Erfahrungen - sowohl für Verein als auch für Spieler. Suat Serdar könnte bald zu den Pechvögeln gehören, die mehrfach aus der Bundesliga abgestiegen sind.

Nach dem Abstieg mit dem FC Schalke in der vergangenen Saison steht auch dem aktuellen Serdar-Club der Gang in die 2. Bundesliga kurz bevor. Hertha BSC hat das Relegations-Hinspiel gegen den Hamburger SV mit 0:1 verloren.

Serdar vor zweitem Abstieg in Folge

Am kommenden Montag brauch es einen Auswärtssieg mit mindestens zwei Toren Unterschied, um die Klasse doch noch zu halten. Serdar wäre sonst erst der vierte Spieler in der Geschichte der Fußball Bundesliga, der in aufeinanderfolgenden Jahren den Abstieg verkraften musste.

Rekordabsteiger der Bundesliga Felix Klaus | 3 Abstiege | 3 Abstiege Oliver Kirch | 3 Abstiege Matthias Lehmann | 4 Abstiege Stephan Paßlack | 5 Abstiege Andreas Keim | 5 Abstiege Jürgen Rynio | 5 Abstiege

Das ist zuletzt Felix Klaus passiert. Der aktuelle Spieler von Fortuna Düsseldorf musste in der Saison 2014/15 mit dem SC Freiburg und ein Jahr später mit Hannover 96 runter in Liga zwei. Zuvor hatte er bereits mit Greuther Fürth (2012/13) die Klasse nicht halten können.

Ebenfalls dreimal absteigen musste auch Ex-BVB-Profi Oliver Kirch, der ehemalige Kölner Matthias Lehmann sogar viermal. Lehmann ist nach dem Kölner Abstieg 2018 dabei seinem Verein treu geblieben und mit in die 2. Liga gegangen. Ähnliches wird von Serdar wohl nicht zu erwarten sein.