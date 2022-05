VfL Bochum: Emotionale Abschiedsworte - Leitsch geht, bleibt aber großer VfL-Fan

Schock für die VfL-Fans! Am Freitag erfuhren die Anhänger des VfL Bochum, dass Maxim Leitsch den Verein verlassen wird. Via Instagram verabschiedete er sich bei den Fans.

Maxim Leitsch verlässt den VfL Bochum und schließt sich dem FSV Mainz 05 an. Das gaben beide Klubs am Freitagnachmittag bekannt. Über die Höhe der Ablösesumme sei Stillschweigen vereinbart worden, vermeldeten beide Klubs. Am Bruchweg unterschrieb der 24-Jährige einen Vertrag bis 2026.

Damit ist für den gebürtigen Essener nach 14 Jahren Schluss beim VfL Bochum. Wie nah ihm der Abgang geht, beweist ein Instagram-Post des Abwehrspielers.

Leitsch schreibt: "Liebe Fans, heute endet für mich ein einzigartig schönes Kapitel. Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen Menschen bedanken, die mich in den letzten 14 Jahren bei diesem besonderen Verein begleitet haben. Ich durfte hier eine unfassbare Zeit erleben. Ich habe hier die Jugend durchlaufen und es wurde mir die Möglichkeit gegeben, zum Profi zu reifen. Dafür bin ich auf ewig dankbar!"

Die letzten zwei Jahre, inklusive des Aufstiegs und der furiosen Bundesliga-Saison bleiben Leitsch für immer in Erinnerung, wie er betont: "Besonders die letzten zwei Jahren werden mir als schönste Erinnerung im Gedächtnis bleiben. Angefangen hat alles mit unserem Aufstieg in die Bundesliga. Keiner hat unserem VfL eine solche Saison zugetraut, aber wir konnten ganz Fußball-Deutschland zeigen, wer wir sind und was uns ausmacht – eine Einheit."

Wie sehr er mit der Entscheidung wohl zu ringen hatte, beweisen auch seine Schlussworte. Leitsch: "Ich bin stolz darauf, dieses Trikot getragen haben zu dürfen und werde euch als Fan erhalten bleiben. Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder! Ein riesiges DANKE an alle Mitspieler, Mitarbeiter, Trainer, Fans und alle, die diesen Weg mit mir gegangen sind!"