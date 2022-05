Özcan vor BVB-Wechsel - Baumgart: "Glaube, dass er nicht glücklich wäre, wenn er geht"

Salih Özcan wird den 1. FC Köln voraussichtlich verlassen und zu Borussia Dortmund wechseln. Was FC-Trainer Steffen Baumgart dazu sagt.

Salih Özcan soll ganz dicht vor einem Wechsel vom 1. FC Köln zu Borussia Dortmund stehen. Den Medizincheck hat der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler der Bild-Zeitung zufolge bereits am Donnerstag absolviert, der Deal soll zeitnah finalisiert werden.

Einer, der Özcan von dem Wechsel abzuraten scheint, ist allerdings FC-Trainer Steffen Baumgart. "Ich glaube, dass er nicht glücklich wäre, wenn er geht – zumindest im ersten Moment", sagte der Erfolgscoach im Express. Er weiß aber auch: "Mein Glaube ist aber nicht das, was wirklich passieren muss." Baumgart war es, der Özcan in der vergangenen Saison zu einem kometenhaften Aufstieg verholfen hatte. Unter der Führung des Trainers entwickelte sich der Mittelfeldmann zum Leistungsträger und türkischem Nationalspieler.

Kölns Özcan könnte mit dem BVB Champions League spielen

Beim BVB hätte Özcan die Chance, in der Champions League aufzulaufen. Er soll die Lücke im defensiven Mittelfeld füllen, die der Abgang von Axel Witsel hinterlässt. Eine Ablösesumme von bis zu zehn Millionen Euro ist für den Nationalspieler, dessen Vertrag in Köln 2023 ausläuft, im Gespräch.

Kölns Geschäftsführer Christian Keller sagte am Freitagmorgen gegenüber dem Portal Geissblog, dass sich der FC "für eine Vertragsverlängerung maximal gestreckt" habe. Keller weiter: "Ich habe ihm gesagt, dass wir alle möchten, dass er bleibt. Er weiß, was er am FC hat. Trotzdem ist er ein junger, ambitionierter Spieler. Am Ende wird es für ihn nicht primär eine Frage des Geldes sein, sondern eine sportliche."