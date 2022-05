Insgesamt neun Zugänge präsentierte der VfL Bochum über die Saison hinweg. Die meisten davon erwiesen sich als echte Verstärkungen.

Wir haben die Neuzugänge des VfL Bochum nach Schulnoten von "sehr gut" (1) bis "ungenügend" (6) bewertet. Zwei von drei Leihspielern haben uns vollständig überzeugt.

Michael Esser:

Der erstligaerfahrene Torhüter kam im Sommer von Hannover 96. Bei seinen insgesamt vier Saisoneinsätzen tat "Bruno" genau das, was sich die Verantwortlichen von ihm erhofft hatten: Manuel Riemann adäquat ersetzen. Beim 2:3 gegen Union Berlin etwa vereitelte er mehrere Großchancen, leistete sich insgesamt keine großen Fehler. RS-Urteil: Sehr gut (1)

Konstantinos Stafylidis:

Der Grieche war mit viel Verletzungspech und wenig Spielpraxis im Gepäck auf Leihbasis von der TSG 1899 Hoffenheim gekommen. In Bochum blieb er zum einen von größeren Verletzungen verschont und genießt zum anderen das Vertrauen seines Trainers, der ihn 26 Mal einsetzte. Dabei zeigte Stafylidis, dass er auf beiden Außenverteidigerpositionen und im Mittelfeld spielen kann. Mit seinem Einsatzwillen und seiner Zweikampfstärke ist er eine echte Verstärkung. RS-Urteil: Sehr gut (1)

Eduard Löwen:

Löwen hatte der VfL im Sommer von Hertha BSC ausgeliehen. Die Anlagen des 24-Jährigen sind vielversprechend, allerdings rief er sie in Bochum letztlich zu selten ab. Im zentralen Mittelfeld agierte Elvis Rexhbecaj deutlich überzeugender. Dennoch sammelte Löwen für ihn wichtige Spielpraxis und stand in 28 Pflichtspielen (drei Tore, vier Vorlagen) auf dem Platz. RS-Urteil: Befriedigend (3)

Elvis Rexhbecaj:

Die Leihgabe des VfL Wolfsburg entpuppte sich als Glücksgriff. Rexhbecaj etablierte sich im zentralen Mittelfeld des VfL und absolvierte dort sehr viel Laufarbeit. Obwohl ihm in der Liga keine direkte Torbeteiligung gelang, war er für die Stabilität im Mittelfeld enorm wichtig und hat sich schnell in die Herzen der Fans gespielt. Die wollen ihn unbedingt weiter in Bochum sehen, was sich finanziell und mit Blick auf mögliche weitere Interessenten aber als schwierig darstellen dürfte. RS-Urteil: Sehr gut (1)

Patrick Osterhage:

Von Borussia Dortmund II aus der Regionalliga West gekommen, sollte Osterhage eine Investition in die Zukunft sein. In der abgelaufenen Saison durfte der in der Vergangenheit lange verletzte 21-Jährige schon 15 Mal ran. Der 4:2-Heimsieg gegen den FC Bayern München, zu dem er zwei Vorlagen beisteuerte, dürfte ihm noch lange in Erinnerung bleiben. RS-Urteil: Gut (2)

Takuma Asano:

Viel Licht - aber auch Schatten: So lässt sich die Saison von Takuma Asano zusammenfassen. Der Japaner war einer der Kandidaten, die nach Simon Zollers Kreuzbandriss für den rechten Flügel infrage kamen. Von allen Bewerbern hat er es am besten gemacht. In 27 Ligaspielen gelangen ihm drei Tore und vier Vorlagen. Wenn er fit war, dann spielte er auch - manchmal aber eben zu unscheinbar. RS-Urteil: Gut (2)

Christopher Antwi-Adjei:

Der Flügelflitzer sollte seine Bundesliga-Erfahrung aus der Zeit beim SC Paderborn auch in Bochum einbringen. Durchsetzen konnte er sich aber nicht. Auf Rechts hatte Asano die Nase vorn, für Antwi-Adjei blieben oft nur Kurzeinsätze. Immerhin zwölfmal stand er in der Startelf, wobei er gegen den FC Bayern München sein einziges Saisontor erzielte. In seinem zweiten VfL-Jahr wird er sich steigern müssen. RS-Urteil: Ausreichend (4)

Sebastian Polter:

Die Saison war schon angelaufen, da präsentierte der Aufsteiger doch noch einen echten Knipser auf der Zugangsseite. Polter lieferte über die gesamte Saison, was sich die Verantwortlichen von ihm erhofft hatten. Mit seiner enormen Physis behauptete er viele Bälle und schoss zudem zehn Saisontore. Nun steht ihm mit Neuzugang Philipp Hofmann noch ein ähnlicher Spielertyp zur Seite. RS-Urteil: Sehr gut (1)

Jürgen Locadia:

Als der VfL Bochum ihn im Winter vorgestellt hatte, war bereits klar gewesen, dass das Engagement nur über die Rückrunde andauern würde. Finanziell liegt der Zugang von Brighton and Hove Albion nicht in Bochumer Sphären und auch technisch zählt er zu den Besten im Team. Verschiedene Verletzungen verhinderten jedoch, dass er das regelmäßig unter Beweis stellen konnte. In Erinnerung bleibt sein sehenswertes Tor zum zwischenzeitlichen 3:3 gegen Borussia Dortmund. RS-Urteil: Befriedigend (3)