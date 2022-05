Adeyemi-Transfer: Bayern-Viertligist erhält mindestens sechs Millionen Euro

Aufgrund des Wechsels von Karim Adeyemi zu Borussia Dortmund kann sich auch die SpVgg Unterhaching über eine ordentliche Finanzspritze freuen.

Bei der SpVgg Unterhaching sind am späten Dienstagnachmittag wohl die einen oder anderen Sektkorken durch die Geschäftsstelle geflogen: Der Bayern-Regionalligist partizipiert ordentlich an dem Wechsel von Nationalstürmer Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund. Der 20-Jährige hat einen Vertrag bis 2027 beim BVB unterschrieben. Auch wenn der BVB die genaue Ablösesumme nicht veröffentlicht hat, wird sie auf etwa 30 Millionen Euro geschätzt.

Der 20-Jährige war im Jahr 2018 von den Hachingern zum Energy-Drink-Klub gewechselt und hatte dem heutigen Regionalligisten damals schon drei Millionen Euro eingebracht. Aufgrund einer Weiterverkaufsklausel im Transfervertrag steigt nun noch einmal der Betrag an, den die Spielvereinigung für Adeyemi kassiert: Satte sechs Millionen Euro bekommt der Klub nun noch einmal zusätzlich.

Da jedoch auch offenbar zwei erfolgsabhängige Klauseln im Transfervertrag des BVB mit RB vereinbart wurde, kann der Anteil, den die Hachinger kassieren, noch zweimal um jeweils etwa eine Million Euro steigen. Das veröffentlichte der Verein, der wie der BVB an der Börse notiert ist, in einer Insiderinformation am Dienstagabend. Eine ordentliche Summe in Anbetracht dessen, dass eine solche Summe für viele Vereine gleich den Etat für mehrere Jahre sicherstellen könnte.

In der Regionalliga Bayern stehen die Hachinger, die um die Jahrtausendwende herum in der Bundesliga gespielt haben, kurz vor Saisonende auf dem fünften Tabellenrang mit 29 Punkten Rückstand auf den Aufstiegsfavoriten Bayreuth. Auch durch die Finanzspritze durch den Adeyemi-Transfer dürften die Hachinger nun Favorit sein.