Bundesliga: So können der BVB und der VfL Bochum ins Finale eingreifen

Obwohl es für beide um nichts mehr geht, werden die Augen am letzten Bundesliga-Spieltag auch auf Borussia Dortmund und dem VfL Bochum gerichtet sein.

Bundesliga pur am 34. Spieltag. Alle Partien werden am Samstag (15:30 Uhr) gleichzeitig ausgetragen, sowohl beim Thema Abstieg als auch beim Kampf um die internationalen Plätze wird es noch spannend.

Mittendrin: Borussia Dortmund und der VfL Bochum, denn beide Ruhrpott-Klubs treffen auf Gegner, für die es noch um richtig was geht. Der BVB weiß, er landet am Ende der Spielzeit auf Rang zwei. Der VfL hat die Klasse gehalten, wird zwischen Platz zehn und 13 einlaufen.

Doch ein lockeres Auslaufen der Spielzeit sollte es nicht geben, denn das fänden in dem Fall der 1. FC Köln oder der VfB Stuttgart nicht so witzig. Die treffen im direkten Duell aufeinander, der VfB will irgendwie noch die Klasse direkt halten, der FC kämpft um die Europa League.

Der VfB duelliert sich im Fernduell mit Hertha BSC, die stehen drei Punkte vor dem VfB und haben das schlechtere Torverhältnis. Gewinnt Stuttgart gegen Köln und schlägt der BVB zeitgleich die Hertha, müssten die Berliner in die Abstiegs-Relegation. Gewinnt der VfB nicht, ist es auch egal, wie der BVB gegen Berlin spielt.

Gewinnt Köln in Stuttgart, dann ist für den FC wichtig, wie der VfL Bochum bei Union spielt. Denn bei einem FC-Sieg würde den Kölnern ein Remis der Bochumer bei Union Berlin reichen und sie stünden aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Platz sechs - gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Europa League. Auch hier gilt: Gewinnt Köln nicht, ist es auch egal, wie Bochum bei Union spielt.