Am Tag danach: Das sagt Schalke-Trainer Mike Büskens

Der FC Schalke 04 ist zurück in der Fußball-Bundesliga! Nach den Feierlichkeiten meldete sich am Sonntagmorgen um halb acht Mike Büskens zu Wort.

Was waren das am Samstagabend und in der Nacht für Bilder rund um Gelsenkirchen, rund um den FC Schalke 04. Die Feierlichkeiten nach dem 3:2-Sieg über den FC St. Pauli und der Bundesliga-Rückkehr gingen bis tief in die Morgenstunden.

Doch am Sonntagmorgen war der gefeierte Interimstrainer Mike Büskens schon wieder auf den Beinen und bedankte sich via Instagram noch einmal bei allen Beteiligten und Fans für die letzten Monate.

"Unfassbar oder einfach nur Schalke! Was für ein Comeback der Jungs, 0:2 hinten, Chancen alleine in der ersten Halbzeit für zwei Spiele und dann drehen die Jungs das Ding. Die Stimmung war gigantisch, ihr habt auch nach dem ernüchternden Rückstand hinter uns gestanden und in der zweiten Halbzeit passierten dann Dinge, wovon wir noch in 30 Jahren sprechen werden. Ich werde diesen Tag nie vergessen und bin wahnsinnig Stolz das mit meinen Trainer-Kollegen und dem gesamten Staff erleben zu dürfen. Dieser entstandene Spirit war fantastisch und jeder Einzelne wurde mit dem gestrigen Spiel und dem damit verbundenen Aufstieg belohnt. Danke für diese gemeinsame Reise und der Erfüllung eines Traumes, der in der schwierigsten Stunde, im April 2021 entstand", schreibt Büskens auf Instagram.

Seine Worte sind auch in einem Video nachzuhören.