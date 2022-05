Mit Baumgart in den Fußballhimmel: Köln zurück in Europa

Steffen Baumgart hat es geschafft, der 1. FC Köln spielt wieder international. Ein Jahr nach dem Fast-Abstieg fühlt sich die Conference League an wie der Fußballhimmel.

Zehntausende Fans säumten den Kölner Rasen und sangen Lieder vom Europapokal, Anthony Modeste wurde auf Händen getragen, später bahnten sich hupende Autokorsos ihren Weg in Richtung Innenstadt. Mittendrin in diesem ziemlich jecken Treiben stand der, der dafür verantwortlich ist - und wies vorsichtig darauf hin, dass der 1. FC Köln gerade ein Spiel verloren hatte.

„Mir ist heute nicht nach feiern zumute“, sagte Steffen Baumgart nach dem 0:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg gewohnt kantig, musste dann aber doch etwas einräumen: „Wenn ich auf die Tabelle gucke, dann sehen Sie mich innerlich grinsen.“

Denn der FC, das steht trotz der Niederlage schon vor dem letzten Spieltag fest, wird die Saison mindestens als Siebter abschließen - und damit mindestens in der Conference League starten. Das ist nur der dritthöchste europäische Wettbewerb, und es ist auch nur ein Platz in der Qualifikation, in Köln allerdings war das an diesem Wochenende egal.

„Wir müssen sehen, wo wir hergekommen sind, und jetzt spielen wir in Europa“, sagte Modeste: „Der Fußball ist schön, wir müssen das genießen.“ Denn der 1. FC Köln kam quasi aus der Vorhölle, die Play-offs zur Conference League fühlen sich da fast an wie die Himmelstür.

Vor nicht mal einem Jahr wäre der Klub fast abgestiegen, die Stimmung war schlecht, die Zukunft wirkte grau und anstrengend. Und dann kam Steffen Baumgart.

Der Kader veränderte sich angesichts klammer Kassen kaum, ansonsten veränderte sich fast alles. Baumgarts Dauer-Pressing war anstrengend für das Team, vor allem aber anstrengend für die Gegner: Köln störte nun früh, spielte schnell in die Spitze, schoss aus allen Lagen und gewann plötzlich regelmäßig.

„Er hat uns gezeigt“, sagt Mittelfeldspieler Salih Özcan, „was für Möglichkeiten wir haben, welche Lösungen es gibt. Und mit seiner emotionalen Art peitscht er uns immer an.“

Auch gegen Wolfsburg setzte die Mannschaft ihre Spielweise um, kam zu zahlreichen Großchancen, „sie haben nicht viel falsch gemacht“, sagte Baumgart. Es traf allerdings nur ein Ex-Kölner, Yannick Gerhardt (43.) entschied das Spiel für Wolfsburg.

Unter dem Eindruck der Niederlage fiel es Baumgart dann auch erstmal „schwer, Euphorie zu empfinden“ wegen des siebten Platzes, sagte er, „wenn ich so ein Spiel verliere, dann ärgert mich das erstmal“. Und die Kölner hatten ja in der Tat eine Chance vergeben, denn bei einem Sieg hätten sie am kommenden Wochenende sogar noch um die Champions-League-Plätze gespielt.

Aber darüber wollte sich dann doch niemand aufregen in Köln. Auch die Europa League ist schließlich noch möglich. Und man weiß eben, wo man herkommt, man hat viel erlebt in den vergangenen Jahren. Auf Händen getragen werden sei eindeutig „besser, als getreten zu werden“, sagte Modeste lachend. Und Conference League ist besser als Relegation. Viel besser.