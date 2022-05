Platzsturm bei Köln-Quali für Europa - weitere Bundesliga-Entscheidungen fix

Bayer Leverkusen steht sicher in der Champions League, Union Berlin und der 1. FC Köln haben sich für die Europa League qualifiziert. Bei Letzteren gab es einen Platzsturm.

Bayer Leverkusen hat sich für die Champions League qualifiziert, der 1. FC Union Berlin und der 1. FC Köln sind in der nächsten Saison auch international vertreten. Leverkusen siegte am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga 4:2 (1:2) bei der TSG 1899 Hoffenheim und ist damit sicher in der Königsklasse vertreten.

Der tschechische Stürmer Schick erzielte vor 20 033 Zuschauern in Sinsheim seine Saisontore Nummer 23 und 24 in der 34. und 76. Minute. Dabei brachten Georginio Rutter (22.) und Christoph Baumgartner (36.) die Gastgeber zweimal in Führung. Moussa Diaby sorgte für den 2:2-Zwischenstand (73.), Lucas Alario traf noch zum 4:2 (90.+1). Mit dem 78. Saisontor stellten die Leverkusener einen Vereinsrekord auf: Die bisherige Bestmarke stand bei 77 Treffer in der Saison 2001/2002.

Platzsturm in Köln

Für den SC Freiburg gab es dagegen am Samstag durch das 1:4 (0:3) gegen Union Berlin einen Rückschlag im Kampf um die Königsklasse. Union ist durch den Erfolg sicher im Europacup.

Der 1. FC Köln hat die Qualifikation für den Europacup ebenfalls schon einen Spieltag vor dem Saisonende sicher. Zwar kassierten die Rheinländer daheim ausgerechnet durch das Tor des in Köln ausgebildeten Yannick Gerhardt (43.) ein 0:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg und holten selbst den nötigen Punkt nicht. Da Bayer Leverkusen bei der TSG Hoffenheim 4:2 gewann, war der Zähler aber auch nicht nötig.

Köln ist damit sicher in der Conference League, bei optimalem Verlauf könnte der FC in der kommenden Woche noch in die Europa League aufrücken. In der spielten die Kölner auch 2017/18, es war die einzige Europacup-Saison in den vergangenen 30 Jahren. Für Rang sechs bräuchten die Kölner, die letzte Saison erst in der Relegation den Abstieg abwendeten, nächste Woche einen Sieg in Stuttgart und höchstens ein Remis von Union Berlin gegen Bochum.

Die Kölner Fans zündeten Bengalos und sangen „Europapokal“, stürmten nach dem Spiel jubelnd den Platz, während die Spieler wie beispielsweise Jonas Hector - nicht wissend, dass sie die Europa-Quali gepackt haben - noch enttäuscht am Boden lagen.