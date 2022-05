Schalke-Konkurrent Bremen: Keine Karten für Auswärtsspiel

Im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga kann die Unterstützung der Fans ein entscheidender Faktor werden. Ein Aufstiegsaspirant muss darauf jetzt aber verzichten.

Viel spannender könnte das Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga kaum sein. Durch einen furiosen Last-Minute-Sieg und der zeitgleichen Niederlage von Werder Bremen befindet sich Königsblau wieder in der "Pole Position". In Sandhausen wurde die Mannschaft von rund 10.000 mitgereisten Fans unterstützt - ähnliches wird der Konkurrenz jetzt verwehrt.

Werder Bremen - aktuell auf dem Relegationsrang, punktgleich mit dem Tabellenzweiten Darmstadt 98 - wird am 33. Spieltag beim bereits feststehenden Absteiger Erzgebirge Aue antreten (Sonntag, 8. Mai, 13:30 Uhr). Allerdings ohne lautstarke Unterstützung außerhalb des Gästeblocks. Die Gastgeber gaben am Dienstag bekannt, dass Tickets nur an Mitglieder, registrierte Aue-Fans und Dauerkarteninhaber verkauft werden.





Von Vereinsseite aus wird dieser Schritt mit Sicherheitsbedenken begründet. Die Vermutung liegt aber nahe, dass ein Szenario, wie mit den Schalke-Fans in Sandhausen, vermieden werden möchte. Außerdem gibt es eine brisante Vorgeschichte.

Vor dem Hinspiel im Weserstadion hatte es ebenfalls Probleme mit der Kartenverteilung gegeben. Im Dezember letzten Jahres waren Zuschauer zwar erlaubt, doch aufgrund der Corona-Situation konnten nur Bremer Dauerkarteninhaber der Partie beiwohnen. Einen freien Verkauf an Aue-Fans gab es nicht. Werders Begründung damals: Zeitgründe.