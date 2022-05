VfL Bochum: Verflixtes zweites Jahr? So erging es anderen

In dieser Saison und den neun davor erlebten 15 Mannschaften ein zweites Bundesliga-Jahr. Die Statistik sollte dem VfL Bochum Mut machen.

Die Party anlässlich des Klassenerhalts haben sich der VfL Bochum und seine Fans redlich verdient. Der Aufsteiger kommt auch 2022/23 in den Genuss von Bundesliga-Fußball, die Vorbereitungen bei Trainer Thomas Reis und Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz laufen auf Hochtouren, damit der VfL Bochum auch in der nächsten Spielzeit eine schlagkräftige Truppe aufbieten kann. Eine Weisheit sagt: Das zwei Jahr ist das schwerste. Was erwartet Reis und den VfL Bochum also in der neuen Saison?

Schaut man sich die aktuelle und vorangegangenen neun Saisons an, fällt auf: Das Kunststück, als Aufsteiger in der Bundesliga zu bleiben, ist etlichen Klubs gelungen. Ganze 15 Mannschaften erreichten das ominöse zweite Jahr, aktuell sind aber der VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld akut abstiegsgefährdet. Von den 13 anderen Vereinen erwischte es im zweiten Bundesliga-Jahr sechs – also nahezu die Hälfte musste wieder in die 2. Bundesliga absteigen. Sollten Schalke 04, Werder Bremen und der Hamburger SV in der nächsten Saison Erstligist sein, müsste sich der VfL Bochum gleich drei deutlich finanzstärkerer Gegner erwehren.

Saison 2012/13, Aufsteiger im zweiten Jahr: FC Augsburg, Hertha

Nachdem Aufsteiger Hertha BSC nach nur einem Jahr Bundesliga über die Relegation den Gang eine Etage herunter antreten musste, blieben nur die bayrischen Schwaben in Liga eins. Der FC Augsburg von Trainer Markus Weinzierl rettete sich aber erst am letzten Spieltag mit einem 3:1 über die bereits abgestiegene SpVgg Greuther Fürth vor dem Abstieg.

Saison 2013/14, Aufsteiger im zweiten Jahr: keine

Durch den packenden Abstiegskampf in der Vorsaison waren die Leidtragende neben den Fürthern die Fortunen aus Düsseldorf, die nach dem Aufstieg gleich wieder in die 2. Liga zurückgekehrt waren.

Saison 2014/15, Aufsteiger im zweiten Jahr: Hertha BSC

Hertha BSC, zuvor als Elfter die Klasse gehalten, zitterten bis zum letzten Spieltag: Trotz des 1:2 in Hoffenheim blieb das Team von Trainer Pal Dardai als 15. Erstligist, der punktgleiche Hamburger SV hielt in der Relegation gegen den Karlsruher SC die Klasse.

Saison 2015/16, Aufsteiger im zweiten Jahr: 1. FC Köln

Nach Platz zwölf in der Aufstiegssaison kann der österreichische Coach Peter Stöger die Domstädter in der Bundesliga etablieren. Als Neunter mit 43 Punkten schwebt der 1. FC Köln entspannt zwischen den Europapokal- und Abstiegsrängen.

Saison 2016/17, Aufsteiger im zweiten Jahr: FC Ingolstadt und SV Darmstadt 98

Als 11. beziehungsweise 14. hatten die Ingolstädter und Darmstädter ihre Saison nach dem Bundesliga-Aufstieg souverän gemeistert. Im zweiten Jahr ging’s abgeschlagen als 17. (FC Ingolstadt/32 Punkte) und 18. (SV Darmstadt 98/25 Punkte) wieder in die 2. Liga.

Saison 2017/18, Aufsteiger im zweiten Jahr: RB Leipzig und SC Freiburg

Dass es sich bei RB Leipzig nicht um einen handelsüblichen Aufsteiger handelte, war schon früh klar. Als Aufsteiger gleich zur Vize-Meisterschaft, das schafft kein normales Team. Im zweiten Jahr qualifizierte sich die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl als Sechster für die Europa League. Christian Streichs SC Freiburg zieht nicht wie im Vorjahr in den Europapokal ein, sichert aber schon vor dem letzten Spieltag als 15. die Klasse.

Saison 2018/19, Aufsteiger im zweiten Jahr: VfB Stuttgart und Hannover 96

Hannover 96, in der Spielzeit zuvor als 13. drin geblieben, belegt abgeschlagen den ersten der beiden direkten Abstiegsplätze. Mit Interimstrainer Nico Willig erreicht der Vorjahres-Siebte VfB Stuttgart noch die Relegation, scheitert dort nach einem 2:2 zu Hause und einem 0:0 in Berlin (Auswärtstorregel) am Zweitligisten 1. FC Union Berlin.

Saison 2019/20, Aufsteiger im zweiten Jahr: Fortuna Düsseldorf

Anders als der 1. FC Nürnberg kamen die Landeshauptstädter nach Platz 10 noch in den Genuss eines zweiten Bundesligajahres. Dort zog Bremen noch einmal den Kopf aus der Schlinge, Werder rettete sich ausgerechnet durch ein 6:1 über den 1. FC Köln in die Relegation, wo gegen den 1. FC Heidenheim die Klasse gehalten wurde. Die von Uwe Rösler trainierte Fortuna Düsseldorf rutscht noch auf Platz 17 und damit in die 2. Liga.

Saison 2020/21, Aufsteiger im zweiten Jahr: Union Berlin und 1. FC Köln

Die Köpenicker, 11. in der vergangenen Saison, ziehen zum Saisonfinale durch ein 2:1 über Vizemeister RB Leipzig als Siebter in die Conference League ein. Der 1. FC Köln schickt am letzten Spieltag die Bremer eine Etage tiefer, rettet sich durch ein 1:0 über Schalke 04 die Relegation. Dort lässt das Team um Kapitän Jonas Hector Holstein Kiel keine Chance.

Saison 2021/22, Aufsteiger im zweiten Jahr: VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld

Zwei Spieltage vor dem Saisonende sieht es nicht gut aus für beide Klubs: Die Schwaben, die zuvor als Neunter die Klasse gesichert hatten, stehen auf dem Relegationsplatz – vier Punkte hinter Hertha BSC und zwei Punkt vor den Ostwestfalen, die nach aktueller Lage zum Saisonende in die 2. Liga absteigen müssten.