BVB - VfL: Bisherige Polizeibilanz - Sachbeschädigung, Dosenwurf, Pyro

In der Fußball-Bundesliga kam es am 32. Spieltag zum Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum. Auch die Bundespolizei NRW hatte einiges zu tun.

Mit über 80.000 Fans war das Westfalenstadion in Dortmund beim Derby gegen den VfL Bochum ausverkauft. Rund 10.000 VfL-Fans reisten aus Bochum die wenigen Kilometer nach Dortmund. Vor allem nutzten die Bochumer Anhänger die Entlastungszüge der Bahn.

Doch manch ein Fan verhielt sich alles andere als vorbildlich. Die Bundespolizei gab während des Spiels noch via Twitter eine erste Bilanz bekannt.

Folgende Straftaten wurden begangen:

- Sachbeschädigung im Zug - Landfriedensbruch aufgrund Dosenwurf auf Polizisten - diverse Pyrotechnik





Die Pyrotechnik konnte die Bundespolizei den VfL-Fans nicht gänzlich wegnehmen. Zum Einlaufen der Bochumer Mannschaft ins Dortmunder Stadion zündeten einige Fans des VfL Bochum Pyrotechnik und tauchten den Gästeblock in rotes Licht. Zudem gab es schwarzen und weißen Rauch. Zwei Raketen wurden in Richtung Spielfeld geschossen, was folgenlos blieb. Auf der Gegenseite zeigten die Fans von Borussia Dortmund ein "Herzlich willkommen im Westfalenstadion Dortmund"-Banner.