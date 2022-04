VfL Bochum: "Die Klasse im Derby zu halten, wäre wunderbar"

Der VfL Bochum tritt am Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Dortmund an. Für Patrick Osterhage, der einst beim BVB II spielte, ist es eine Rückkehr in die Vergangenheit.

Vier Jahre, zwischen 2017 und 2021, verbrachte Patrick Osterhage bei Borussia Dortmund im Nachwuchs. Im vergangenen Sommer folgte der Wechsel zum VfL Bochum. Hier hat er mittlerweile zwölf Einsätze verbucht und auch zwei Tore vorbereitet. Zuletzt kam der 22-jährige Mittelfeldspieler regelmäßig zum Einsatz, sodass er auch am Samstag bei seinem Ex-Verein auf eine Nominierung von Beginn oder von der Bank aus hofft. RevierSport hat mit Patrick Osterhage gesprochen. Patrick Osterhage über... ... die letzten drei Spiele ohne Torerfolg: "Wir haben zuletzt natürlich nicht so gut gespielt und wollen es wieder selber machen. Wir haben aber alles weiter selber in der Hand und das zählt." Wir müssen kompakt stehen und unsere Chancen suchen. Wir freuen uns auch über die zahlreiche Unterstützung aus Bochum. Die Klasse im Derby zu halten, wäre wunderbar. Das hätten sich auch die Fans verdient. Patrick Osterhage ... die Gründe für die schlechten Leistungen: "Die Leistungen haben zuletzt nicht gestimmt. Aber wir müssen einfach weiter hart trainieren und die Sachen, die wir analysiert haben, verinnerlichen." ... das besondere Spiel vor ausverkauftem Haus in Dortmund: "Es ist wohl für die meisten Mannschaften ein besonderes Spiel in Dortmund und nicht einfach dort zu spielen. Wir müssen kompakt stehen und unsere Chancen suchen. Wir freuen uns auch über die zahlreiche Unterstützung aus Bochum. Die Klasse im Derby zu halten, wäre wunderbar. Das hätten sich auch die Fans verdient." wozi mit gp

