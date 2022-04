Bochum: Der Kapitän betont - So muss der VfL beim BVB auftreten

Der VfL Bochum reist am Samstag (15.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) zu Borussia Dortmund. Der VfL-Kapitän erwartet ein anderes Bochumer Gesicht als zuletzt.

0:0 gegen Leverkusen, 0:3 gegen Freiburg und 0:2 gegen Augsburg: Beim VfL Bochum ist man nach der bislang guten Saison und den letzten Rückschlägen wieder fokussiert und will sich im Derby bei Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) von der besseren Seite zeigen.

"Wir haben die letzten drei Spiele keine Tore geschossen. Wir haben zurzeit keinen Erfolg in der Offensive. Aber gegen Leverkusen war das trotzdem ganz ordentlich, nur die letzten beide Spiele waren von vorne bis hinten schlecht. Gegen Borussia Dortmund müssen wir es einfach besser machen. Wir wollen auch unser anderes, bestes Gesicht zeigen", betont Anthony Losilla vor dem Nachbarschaftsduell im RevierSport-Gespräch.

Warum es aktuell nicht so rund läuft, kann der Kapitän nicht exakt beantworten. Er fordert von sich und seinen Mannschaftskollegen einfach wieder mehr. Losilla: "Es ist immer schwer zu erklären, warum es nicht läuft. Da muss jeder Einzelne sich hinterfragen, was er aktuell nicht gut genug macht. Nur dann können wir wieder zusammen bessere Leistungen abrufen."

Dortmund hat natürlich ein überragendes Stadion. Wir freuen uns auch auf 8000 Fans aus Bochum. Für solche Spiele spielt man doch Fußball. Anthony Losilla

Dass der VfL gegen Spitzenmannschaften wie die Bayern oder den BVB bestehen kann, das bewiesen die Bochumer bereits in der Vergangenheit. Auch das 1:1 aus dem Hinspiel gegen Dortmund haben Losilla und Co. noch im Hinterkopf. Auch deshalb fährt der VfL selbstbewusst zur Borussia, wie der 36-jährige Losilla betont: "Wir haben schon in der Hinrunde gezeigt, dass wir auch gegen solche Mannschaften bestehen können. Klar ist aber auch, dass wir einen sehr guten Tag benötigen. Es ist aber alles möglich für uns ins Dortmund. Voraussetzung wird sein, dass wir aggressiv in die Zweikämpfe kommen. Wenn wir in diesem Bereich nicht gut sind, dann bekommen wir Probleme."

Besonders freut sich der Franzose, dass der Signal-Iduna-Park mit über 80.000 Zuschauern ausverkauft sein wird. Losilla: "Dortmund hat natürlich ein überragendes Stadion. Wir freuen uns auch auf 8000 Fans aus Bochum. Für solche Spiele spielt man doch Fußball." wozi mit gp