Der VfL Bochum fährt entschlossen, aber mit einem Fragezeichen im Kader zu Borussia Dortmund. Thomas Reis will eine Reaktion sehen.

Mit einem Sieg kann der VfL Bochum bei Borussia Dortmund am Samstag (30. April, 15:30 Uhr) den Klassenerhalt klarmachen. Bei einem Punktverlust des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg wäre der VfL auf jeden Fall durch. Darauf will Trainer Thomas Reis aber gar nicht achten. Seine Mannschaft soll den Ligaverbleib aus eigener Kraft schaffen.

Denn die Spiele beim SC Freiburg (0:3) und gegen den FC Augsburg (0:2) waren schwach. „Es gibt doch nichts schöneres, als in Dortmund zu zeigen, dass diese Leistungen nicht unser Anspruch sind“, sagte der Trainer. „Um die Klasse sicher zu halten, brauchen wir drei Punkte. Und die wollen wir. Wir haben es 29 Spiele lang gut gemacht und nun zwei miserable Partien abgeliefert. Das ärgert uns. Wir wollen nicht, dass die Saison so ein wenig ins Negative rutscht und müssen nun eine Reaktion zeigen.“

Das Spiel gegen Augsburg hatte Reis nicht einmal von der Seitenlinie aus, sondern Rot-gesperrt auf der Tribüne verfolgt. Keine einfache Situation, wie der 48-Jährige erklärte. „Für mich war das noch schlimmer, da ich nicht das Gefühl hatte, helfen zu können. Aber auch so etwas darf keine Ausrede sein."

Bockhorn oder Leitsch könnten Soares ersetzen

Im Training hatte er am Dienstag fast alle Mann an Bord. Takuma Asano fehlte aus Gründen der Belastungssteuerung, wird am Samstag aber zur Verfügung stehen. Das erklärte Reis, während ein Einsatz von Danilo Soares fraglich ist. „Es ist wieder die gleiche Problematik, wie in der vergangenen Woche. Für einen Einsatz am Samstag könnte es eng werden. Wenn man ständig fehlt und dann wieder einsteigt, kann man die Leistung irgendwann einfach nicht mehr abrufen. Das ist menschlich.“ Da Konstantinos Stafylidis weiterhin seine Rot-Sperre absitzt, könnte Reis, bei einem Soares-Ausfall, auf Herbert Bockhorn oder Maxim Leitsch bauen.

Für Bockhorn spräche, dass Reis seine eingespielte Innenverteidigung aus Leitsch und Armel Bella Kotchap beibehalten könnte. Denn der BVB wird, trotz einiger Ausfälle, mit viel Offensivqualität antreten. Allen voran Mittelstürmer Erling Haaland. „Sie werden jeden Fehler, jeden Ballverlust bestrafen. Dortmund hat viel Geschwindigkeit im Kader und ein brutales Umschaltspiel. Wir werden dort alles abrufen müssen.“