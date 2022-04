Manuel Riemann war am Samstag im Aktuellen Sportstudio zu Gast. Dort überzeugte der VfL-Torhüter an der Torwand - und machte seinem Verein eine Liebeserklärung.

VfL Bochum-Torhüter Manuel Riemann war am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio zu Gast. Für ihn in ein besonderer Moment in seiner Karriere, wie der Torwart des VfL Bochum zugab.

Riemann überzeugte bei Moderator Sven Voss durch eine klare Meinung und konnte die verdiente 0:3-Niederlage beim SC Freiburg weitestgehend ausblenden. Dort erklärte er auch seinen langen Weg in die Bundesliga. Erst in dieser Saison konnte er sich der 33-Jährige seinen Traum durch den Aufstieg mit dem VfL Bochum erfüllen. Das habe auch daran gelegen, dass er kein ganz einfacher Typ sei und schon mal anecke. "Mein Berater hat immer gesagt: Du musst das machen, du musst dies abstellen, du musst jenes abstellen. Ich habe gesagt: Entweder man mag mich, so wie ich bin. Oder man nimmt mich halt nicht."

Dann machte er seinem Verein eine Liebeserklärung: "Ich bin jetzt das siebte Jahr in Bochum. Ich habe es geschafft, in die Bundesliga zu kommen auf meine Art. Beim VfL Bochum werde ich inzwischen - klar gab es hier auch andere Zeiten - aber mittlerweile werde ich in Bochum geschätzt und geliebt. Und ich liebe den Verein. Dementsprechend passt das."

Heute hätte es der Nachwuchs leichter, einen Bundesligavertrag zu bekommen. "Das ist manchmal ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu früh." Die jungen Spieler würden auch zu sehr verhätschelt. Er habe sich früher in Trainingskleidung unter die Dusche stellen müssen, damit seine Eltern nicht zweimal im Jahr eine neue Waschmaschine hätten kaufen müssen. Heute übernehmen das die Vereine. Entsprechend schätze er das wert, nun im reifen Alter den Sprung noch geschafft zu haben. An ein Karriereende nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2023 in Bochum denkt er noch nicht. "Ich will noch weiter spielen. Ich habe keine Wehwechen."

Auch, wenn er sich bei Interviews in letzter Zeit zurückgehalten habe, werde er in Zukunft weiter seine Meinung zu sagen. "Ich spiele in der Bundesliga. Ich durfte jetzt einmal im Sportstudio dabei sein..." lachte Riemann. Eigentlich müsse er nun aufhören. Die Einladung sei für ihn eine große Auszeichnung und Anerkennung gewesen. Er habe als kleiner Junge immer zusammen mit seinem Opa das Sportstudio geschaut und anschließend über das Torwandschießen geredet.

Am Ende überzeugte er selbst an der ZDF-Torwand. Riemann traf insgesamt dreimal - und gewann damit eine Wette gegen den Physiotherpeuten des VfL Bochum.