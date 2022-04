BVB-Überraschung: U19-Talent gegen Wolfsburg in der Startelf

Dem BVB fehlen gegen Wolfsburg zahlreiche Stars – deswegen rutschen einige Talente aus dem Nachwuchs in den Kader – eines gar in die Startelf.

Borussia Dortmund macht im Spiel gegen den VfL Wolfsburg aus der Not eine Jugend: Die vielen Lücken, die die aktuelle Verletztenmisere in seinen Kader reißt, füllt BVB-Trainer Marco Rose mit Talenten aus dem Dortmunder Nachwuchs auf. Die 17-jährige Linksverteidiger Tom Rothe hat es sogar in die Startelf geschafft – weil Raphael Guerreiro fehlt und Nico Schulz nach langer Verletzungspause entweder noch nicht fit ist für 90 Minuten – oder in den Augen des Trainers nicht gut genug. Auch Lion Semic (18), Jamie Bynoe-Gittens (17 ) und Antonios Papadopoulos (22) haben es in den Kader geschafft.

Die Startelf allerdings ist bis auf Rothe weitgehend mit etablierten Kräften besetzt: Gregor Kobel hütet das Tor, neben Rothe bilden Emre Can, Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou die Defensive. Die Mittelfeldzentrale besetzen Axel Witsel und Jude Bellingham, davor wirbeln Marius Wolf, Marco Reus und Julian Brandt – und ganz vorne ist wie immer Erling Haaland für das Toreschießen zuständig.

Auf der Bank sitzen neben Bynoe-Gittens, Semic, Papadopoulos und Schulz Ersatztorhüter Marwin Hitz sowie Youssoufa Moukoko, Reinier und Marin Pongracic. Thorgan Hazard musste sich kurzfristig mit Rückenproblemen abmelden und verlängerte damit die veritable Verletztenliste: Auch Donyell Malen, Giovanni Reyna, Steffen Tigges, Mats Hummels, Thomas Meunier, Felix Passlack, Guerreiro und Mateu Morey fehlen.