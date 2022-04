VfL Bochum: Alle Mann dabei, kann VfL in Freiburg das Wunder vollenden?

Am Samstag (15:30 Uhr) spielt der VfL Bochum beim SC Freiburg. Bei einem Sieg wäre der Klassenerhalt quasi perfekt.

Vor der Partie beim SC Freiburg äußerte sich Thomas Reis, Trainer des VfL Bochum, über die Lage bei seiner Mannschaft.

Thomas Reis über...

... die Vorfreude vor der Partie beim SC Freiburg: Wir hätten die vier Punkte im Vorfeld gegen Hoffenheim und Leverkusen unterschrieben. Jetzt ist die Vorfreude auf so einen starken Gegner im neuen Stadion riesengroß.

... die Voraussetzungen vor der Partie im Breisgau: Wir wissen genau, was auf uns zu kommt. In der Liga hatte der SC Freiburg mehr vom Spiel, im Pokal waren wir eigentlich näher dran. Kurioserweise hat dann aber jeweils das unterlegenere Team gewonnen. Freiburg hat zuletzt gut Punkte gesammelt. Bei Standards sind sie sehr gefährlich. Es gibt aber auch Möglichkeiten, die wir gegen sie kreieren können. Schaffen wir das, erwartet uns und die Zuschauer ein interessantes Duell.

... die starke Defensiv-Leistung gegen Leverkusen und was in Freiburg nötig sein wird: Als Aufsteiger ist es wichtig, dass man gut steht. Auch in Freiburg wird der Wille gefragt sein, Tore zu verhindern, dann wird es ein interessantes und ausgeglichenes Spiel.

... die Euphorie in Bochum: Die Stadt, der Verein, die Fans, alle haben sich das verdient, dass wir mal auf einer Erfolgswelle schweben. Nach Jahren im Niemandsland. Wenn wir das vollenden können, haben wir zusammen etwas ganz, ganz Großes erreicht. Jetzt müssen wir noch fünf Mal den Fokus auf die Spiele legen, damit sind wir bisher einfach gut gefahren.

... das vorhandene Personal: Uns stehen alle Spieler zur Verfügung. Christopher Antwi-Adjei und Jürgen Locadia sind zurück. Mir ist es so natürlich lieber, dass alle da sind, auch wenn dann ein paar Spieler zuhause bleiben müssen.

... mögliche Kaderveränderungen: Jürgen Locadia hat gut trainiert, aber ihm fehlt natürlich etwas die Spielfitness. Die Positionen sind doppelt, teils dreifach besetzt. Eine Entscheidung über den Kader wird es erst Freitag geben.