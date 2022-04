Er fehlt Borussia Dortmund in dieser Saison ganz besonders: Ex-BVB-Star und Publikumsliebling Jadon Sancho. Jetzt wackelt ein von ihm aufgestellter Rekord.

Die aktuelle Saison von Borussia Dortmund lässt sich in nur einem Wort zusammenfassen: Enttäuschend. Der Meisterschaftskampf ist schon längst keiner mehr. Die Mission “Titelverteidigung” im DFB-Pokal endete bereits im Achtelfinale mit einer 1:2-Pleite beim FC St. Pauli und auch auf europäischer Ebene konnten die Erwartungen nicht annähernd erfüllt werden.

Einer der Gründe: Stürmer-Star Erling Haaland kam nicht richtig in Fahrt, was neben Verletzungen auch daran gelegen haben könnte, dass sein kongenialer Partner der letzten Jahre nicht mehr da ist und im Dortmunder Spiel nach vorne schmerzlich vermisst wird: Jadon Sancho.

34 Scorerpunkte in einer Saison

Der Engländer wechselte vor der Saison für 85 Millionen Euro zu Manchester United. Dass der Premier League bereit war, diese beachtliche Summe zu zahlen, wird auch an Sanchos Auftritten im schwarz-gelben Trikot in der Saison 2019/20 liegen. Damals war der Flügelflitzer nicht nur torgefährlich, sondern glänzte eben auch als Vorlagengeber.

Am Ende standen bei insgesamt 32 Einsätzen sagenhafte 17 Treffer und 17 Assist. Damit war Sancho der erste Spieler, der in der Bundesliga auf mindestens 15 Tore und 15 Vorlagen in einer Spielzeit gekommen ist. Doch dieser alleinige Rekord wackelt jetzt.

Denn Leipzig-Star Christopher Nkunku ist drauf und dran, den Sancho-Rekord einzustellen. Seinen Arbeitgeber RB hat der Franzose in dieser Saison schon mit 16 Toren und 14 Vorlagen erfreut und das in 28 Partien. Sechs Spiele bleiben dem begehrten Stürmer also noch, um mit dem Ex-BVB-Star gleich- oder sogar vorbeizuziehen.