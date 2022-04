BVB-Schock: Saison-Aus für Reyna, Hummels fehlt wochenlang

Borussia Dortmund hat weiter mit Verletzungen zu kämpfen. Für BVB-Youngster Gio Reyna gab es jetzt eine Schock-Nachricht.

Das Verletzungspech hat den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund im Saisonendspurt weiter fest im Griff. Beim 2:0-Sieg am Freitag beim VfB Stuttgart erlitt Mittelfeldspieler Gio Reyna eine Muskel- und Sehnenverletzung, er fällt bis zum Saisonende aus.

Auch Abwehrchef Mats Hummels wird dem BVB aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Mittelfeldspieler Mo Dahoud erlitt eine Schulterverletzung und wird sich in den kommenden Tagen weiteren Untersuchungen unterziehen.

Bereits vor dem Abflug hatte sich der niederländische Nationalspieler Donyell Malen im Training eine Sehnenzerrung zugezogen und konnte bei den Schwaben nicht spielen.

Youngster Reyna musste gegen Stuttgart schon in der Anfangsphase vom Feld. Nach nicht mal zwei Minuten hatte er sich bei einem Sprint verletzt, musste unter Tränen ausgewechselt werden.

Der 19-Jährige hat in dieser Saison mit schwerwiegenden Verletzungsproblemen zu kämpfen. In der Bundesliga verpasste er bereits 19 Spieltage. Zuletzt hatte sich Reyna erholt und fünf Partien in Serie bestritten. Jetzt der erneute Rückschlag für den US-Amerikaner.

"Gio ist natürlich wieder mal fix und fertig. Das ist sehr bitter", meinte BVB-Trainer Marco Rose nach dem Sieg gegen Stuttgart bei DAZN. Am Mikrofon von Sky ergänzte er: "Es ist ein Drama, das muss man wirklich sagen. Ein ganz ganz toller Fußballer, feiner Mensch. Wenn er gesund bleibt, wird er Weltklasse. Da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Wir werden ihn bei allem unterstützen."