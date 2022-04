BVB: Drama um Offensivspieler - "Er ist fix und fertig"

Borussia Dortmund konnte das Spiel beim VfB Stuttgart am Freitagabend mit 2:0 für sich entscheiden. Doch einige Verletzungen vermiesten Trainer Marco Rose die Laune.

Das 2:0 beim VfB Stuttgart hat der BVB teuer bezahlt. Giovanni Reyna, Mats Hummels und Mahmoud Dahoud drohen in der Endphase der Fußball-Bundesliga länger auszufallen.

Vor allem Offensiv-Juwel Reyna erwischte es hart. Das 19-jährige Talent musste beim 2:0 beim VfB Stuttgart schon nach wenigen Minuten unter Tränen vom Rasen. Er verspürte einen Stich im Oberschenkel. "Das ist absolut bitter. Giovanni ist wieder fix und fertig", sagte Trainer Marco Rose (45) nach dem Spiel bei DAZN.

Für den US-Boy ist es eine echte Seuchen-Saison. Immer wieder hatte Reyna in dieser Serie mit muskulären Problemen zu kämpfen und verpasste schon 25 Pflichtspiele für den BVb. Überhaupt kam er in dieser Spielzeit nur zu 440 Einsatzminuten. Eine Saison zum Vergessen.

Mit gesenktem Kopf trottete Reyna in die Kabine. Das Trikot hatte er über den Kopf gezogen, um das schmerzverzerrte Gesicht und die Tränen zu verdecken. Die wohl erneut schwere Muskelverletzung des US-Amerikaners, Mahmoud Dahouds schmerzende Schulter und Mats Hummels' Oberschenkelprobleme vermiesten Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose somit mächtig die Laune.

Eines wollte Rose an diesem Abend aber noch loswerden. Die vielen Muskelverletzungen sind aber nicht der Grund, weswegen sich der BVB und Physiotherapeut Thomas Zetzmann am Saisonende getrennte Wege gehen werden. "Er ist unglaublich beliebt im Club und geht aus privaten Gründen“, bekräftigte Rose. "Jeder im Verein macht sich seinen Kopf. Wir sind hervorragend aufgestellt und gehen es an. Aber am Ende kann man auch nicht in die Nummer reinschauen." wozi mit dpa